Jak daleko posuniesz się w obronie własnych dzieci? Wywiady z obsadą „KLANGORa”

Fani dramatów psychologicznych i kryminałów będą mieli szansę zawiesić oko na nowej lokalnej produkcji CANAL+. Stacja zabiera nas do nadmorskich terenów, mamy okazję odwiedzić m. in. Świnoujście. Głównym bohaterem jest Rafał Wejman – psycholog w zakładzie karnym i ojciec na cały etat wychowujący dwie nastoletnie córki. Jednocześnie dochodzi jednak do dwóch tragedii – w życiu osobistym i zawodowym Rafała. Z obydwoma sprawami będzie musiał zmierzyć się sam i między innymi o tym wyzwaniu rozmawiałem z Arkadiuszem Jakubikiem – odtwórcą głównej roli.

Zimny, mroczny, klimatyczny. KLANGOR pokazuje, jak dobry może być polski serial

Drugi z wywiadów to rozmowa z Maciejem Musiałem, którego bohater o imieniu Ariel jest, jak sam mówi, zapalnikiem dla wielu wydarzeń. W rozmowie Musiał wskazuje cechy specyficzne dla serialu, opowiada o tym, dlaczego zainteresował się tą produkcją. Nie mogłem nie wrócić też do tematu serialu „1983”, w którym Maciej Musiał grał główną rolę, był pomysłodawcą projektu i producentem wykonawczym. Czy kiedykolwiek doczekamy się 2. sezonu „1983” Netfliksa?

Wywiady z Arkadiuszem Jakubikiem i Maciejem Musiałem – serial Klangor

