Filmowe przekąski z dowozem do domu. Kino łączy siły z Uber Eats

Kina także robią co tylko w ich mocy by walczyć o przetrwanie. Zaczynają nawet... dostarczać swoje przekąski prosto do domu.

Bieżąca sytuacja wywróciła świat do góry nogami. I choć jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw, obecnie z dnia na dzień zamknięto miejsca, do których jeszcze nie tak dawno mieliśmy swobodny dostęp. Siłownie, restauracje, kawiarnie, teatry i kina nie działają, lub — w najlepszym wypadku — działają na zupełnie innych zasadach niż dotychczas. O ile restauracje i kawiarnie, jeżeli tylko było to możliwe, uruchomiły opcję dowozu i robią co tylko w ich mocy by nie splajtować, teatry serwują spektakle online, to kina są w dużo gorszej sytuacji. I prawdopodobnie szybko się to nie zmieni — bo jakoś niespecjalnie chce mi się wierzyć, że po ich ponownym otwarciu ludzie beztrosko, tłumnie, się tam zejdą. Ale też robiąco tylko w ich mocy, by walczyć o przetrwanie. Czasem w dość… niespodziewany sposób — jak brytyjska sieć Curzon.