Pandemia pokazała nam kilka istotnych rzeczy, jeżeli chodzi o sposób spędzania przez nas wolnego czasu. Jako społeczeństwo musieliśmy się bardzo szybko przestawić na pracę i rozrywkę zdalną, wykorzystując to, co mamy w domu. Ucierpiały na tym wszystkie instytucje kultury – kina, teatry, o takich miejscach jak festiwale muzyczne nie wspominając. Jednak teraz, kiedy restrykcje zostały (w większości) zdjęte (pomimo tego, żę krzywa się nijak nie wypłaszczyła) widzimy, że duża część z tych instytucji wraca do gry. Zespoły wróciły do koncertowania, teatry powoli się otwierają. Jednak jedna z tych instytucji ma się nieco gorzej niż inne – i tak, mówię tu o kinach. Tutaj bowiem pandemia wyrządziła moim zdaniem nieodwracalne szkody. Ludzie zobaczyli bowiem, że medium, jakim jest film, może być równie przyjemnie konsumowane w domowym zaciszu. Dlatego też, pomimo, że kina są teoretycznie otwarte, duże premiery albo są odwlekane, albo – prezentowane (jak Mulan) w sieci. A bez premier kina nie mają racji bytu. Zakładając jednak, że za jakiś czas wszystko wróci do „względnej” normy, kina i tak skazane są na porażkę. Oto dlaczego.

Po pierwsze – kina same sobie są winne

Jedną z moich pierwszych prac, jeszcze na studiach, była praca w kinie. CinemaCity, żeby być dokładnym. Być może dlatego właśnie jestem mocno wyczulony na to, co robią sieci kin, żeby zmaksymalizować zyski, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów inwestycyjnych i nie polepszając doświadczeń widza. Przykładów jest całkiem sporo. Wszyscy wiemy, że wycena jedzenia w kinowym „bufecie” to najczęściej jakiś kompletny absurd. Ceny te nie są nigdzie widoczne poza samym barem, więc można nimi dowolnie manipulować. Dodatkowo niewiele osób wie, że gramatura wszystkiego jest tam bardzo dokładnie określona i jeżeli tylko pracownikowi sypnie się za dużo, to no cóż… musi on za to zapłacić. Drugą rzeczą są siedzenia. Jeżeli ktoś ostatni raz był w kinie 10 lat temu, może się zdziwić. Najpierw powstały „rzędy premium” w optymalnej odległości od ekranu, za które trzeba było dopłacić więcej, a następnie – fotele VIP w samym środku tych rzędów. Za nie, oczywiście, też trzeba było zapłacić dodatkowo.