Po latach doczekaliśmy się nowej funkcji w Kindle. Szkoda, ze u mnie raczej słabo działa

Kindle to urządzenia idealne w swojej prostocie. Niezbyt drogie, oferujące wiele godzin pracy na jednym ładowaniu, wyjątkowo „analogowe” w swojej cyfrowości. Korzystam na co dzień — i tak naprawdę to nie trzeba mi w nich więcej. Świadomie nawet „utrudniam” sobie życie przerzucając wszystkie książki kablem — robię to hurtowo raz na kilka tygodni, gdy trochę nowości mi się uzbiera, a na czytniku wszystko przeczytane. Nigdy nie ciągnęło mnie do „łamania” Kindle’a by dodać mu nowych sztuczek. Ale kiedy Amazon wraz z aktualizacją oprogramowania dodał nową fajną funkcję, a ze względu na specyfikę zakupów e-booków w Polsce nie działa ona poprawnie, zrobiło mi się zwyczajnie przykro.