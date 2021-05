Sony wyrzuciło Cyberpunka 2077 z PlayStation Store i… nadal nie chce go tam wpuścić

Niestety nie mamy nowych informacji (chodzi o powrót do sklepu PlayStation). Cały czas prowadzimy rozmowy i z każdym patchem gra staje się coraz lepsza, widać postęp, ale decyzja należy tylko i wyłącznie do Sony, czekamy więc na ich stanowisko dotyczące przywrócenia gry do sklepu. Do tego czasu nie jest w stanie powiedzieć Wam nic więcej. Jeśli chodzi o sprzedaż Cyberpunka 2077 w tym roku, to przede wszystkim wierzę, że będą ją napędzać dwa główne elementy, nad którymi nadal pracujemy. Łatanie i aktualizowanie gry powinno zaowocować powrotem tytułu do sklepu Sony. Oczywiście decyzja Sony jest bardzo wyczekiwana przez wielu graczy i uważamy, że może wpłynąć na decyzje zakupowe nie tylko osób grających na PlayStation, ale także na innych platformach, więc jest to dla nas bardzo ważne.

– powiedział Michał Nowakowski z CD Projekt RED.

Jeśli dobrze rozumiem plany dotyczące Cyberpunka 2077, to nie zapowiada się by w najbliższym czasie do gry trafiły jakieś kluczowe aktualizacje i poza zwykłymi łatkami skupi się teraz na darmowych paczkach dodatków, a później na nextgenowej łatce. Jeśli więc po największych aktualizacjach Sony nie przywróciło gry do cyfrowego sklepu, to nic nie wskazuje na to, by w najbliższych miesiącach cokolwiek miało się zmienić. Ale może niedługo Sony nas zaskoczy i gra wróci do PS Store. Tak, jak twierdzi CDPR, decyzja należy do japońskiego koncernu.

