Stara, ale wspaniała gra. Oto Kick Master

Fabuła? Bardzo typowa dla tego typu gier. Zamek Lowrel został zaatakowany i spalony przez potwory potężnej czarownicy Belzed (co ciekawe, zachodnie źródła takie jak Moc Nintendo opisały Belzed jako mężczyznę). W trakcie ataku król i królowa giną, a ich jedyne dziecko, księżniczka Silphee, zostaje porwana. Nieszczególnie innowacyjnie wygląda więc wprowadzenie do gry, jednak przerywniki opisujące historię (w formie „dynamicznego komiksu”), które dodatkowo charakteryzują się ciekawym soundtrackiem… miło wciągają gracza w akcję. Sterowanie głównym bohaterem trudne nie jest, po otrzymaniu nowego rodzaju ciosu otrzymujemy „instrukcję” jak go wykonać (do wywołania zresztą z poziomu „menu bohatera”). Rozgrywka jest dynamiczna, a poziom trudności rośnie wprost proporcjonalnie do postępów gracza – czym dalej w las, tym więcej drzew. Poziomy pod względem zaangażowania w prace graficzne oraz logiczne są między sobą bardzo równe, a bossowie angażujący – czasami nawet „aż za bardzo”. Każdy z nich jednak ma swoje słabe strony i dosyć szybko można wymyśleć taktyki, które pozwolą nam samodzielnie rozprawić się z ostatecznymi przeciwnikami.

Ilość przeciwników również jest odpowiednia: od powolnych „kostuch” z mieczami, aż po klony głównego bohatera oraz „latające śmierci z kosami”. Mnóstwo jest również elementów typowo platformowych, czyli przepaści oraz przeszkód. Główny bohater może (ale wcale nie musi) znaleźć również magiczne przedmioty, które mogą znacząco ułatwić mu wędrówkę przez 8 poziomów, które można ograć w trzech różnych poziomach trudności. Czym charakteryzują się różne stopnie skomplikowania wędrówki głównego bohatera? Przede wszystkim ilością przyjmowanych obrażeń, jednak to dosyć istotnie podnosi poprzeczkę w trakcie rozgrywki.

Nieznani szerzej: producent i wydawca Kick Master

Kick Master został stworzony przez zespół KID i wydany przez Taito Corporation. Taka konfiguracja powoduje, że nie jest to szczególnie dobrze znana produkcja na platformę NES i niektórzy są zdziwieni, że umknęła im tak dobra gra akcji z elementami RPG na „Pegazusach”. Gra pojawiła się w 1992 roku i według krytyków, między innymi ten fakt przesądził o tym, że Kick Master prezentuje pewną przewagę graficzną i dźwiękową nad innymi grami z tej platformy. Jednak trzeba oddać KID, że mocno postarano się o to, by soundtrack pasował do bardzo przyjemnej, satysfakcjonującej rozgrywki. Kick Mastera nie trzeba polubić, wszystko dzieje się niemal automatycznie. Obstawiam, że żaden gracz nie będzie mieć problemów z tym, aby cieszyć się z ogrywania kolejnych poziomów.