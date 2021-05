Zamówienia można obecnie składać na 4 różne wersje napędowe, z czego 3 pierwsze trafią do klientów pod koniec tego roku. Na najmocniejszy model EV6 GT trzeba będzie poczekać rok dłużej, do 4. kwartału 2022 roku. Ceny i specyfikacja przedstawiają się następująco:

Kia EV6 – 58 kWh, 170 KM, RWD, zasięg 400 km – 179 900 PLN;

Kia EV6 – 77,4 kWh, 228 KM, RWD, zasięg 510 km – 199 900 PLN;

Kia EV6 – 77,4 kWh, 325 KM, AWD, zasięg 460 km – 216 900 PLN;

Kia EV6 GT – 77,4 kWh, 585 KM, AWD, zasięg 400 km – 281 900 PLN.

Różnica pomiędzy najsłabszą, a najmocniejszą wersją to niemal równe 100 000 PLN, co nie wydaje się kwotą wygórowaną. Co ciekawe EV6 GT w tej chwili jest jednym z najtańszych aut na polskim rynku z silnikiem o mocy ponad 500 KM, więc jest to całkiem ciekawa propozycja dla tych, którzy szukają mocnych wrażeń. Sprint do 100 km/h w tym modelu trwa zaledwie 3,5 sekundy, a prędkość maksymalna została ustalona na poziomie 260 km/h. Pozostałe wersje mają ograniczenie do 185 km/h.