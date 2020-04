Amerykanie nadal kochają SUVy

Amerykanie uwielbiają duże samochody, najlepiej sprzedające się tam modele to pickupy, na czele z Fordem F-150, a drugą grupą najpopularniejszych aut są właśnie SUVy. W wąskim finale World Car of The Year 2020 znalazły się aż dwa takie pojazdy, zwycięzca czyli Kia Telluride oraz Mazda CX-30, a stawkę uzupełniła… Mazda 3. Kia Telluride to sporych rozmiarów SUV, dostępny w tej chwili tylko na rynku amerykańskim, który wygrywa nie tylko ciekawym designem, ale również ceną, która jest bardzo atrakcyjna na tle konkurentów z Europy. Szef Kia w USA powiedział, że bardzo cieszy go wygrana i wspomniał, że to dobry prognostyk dla modeli Sportage i Sorento, które wkrótce zadebiutują w nowych wersjach, z designem wzorowanym na Telluride. Nie jestem jednak do końca przekonany, czy w Europie też się tak spodobają…