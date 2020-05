Kia Sorento z kamerami w lusterkach

Nowa Kia Sorento oficjalnie zadebiutowała pod koniec marca, ale jeszcze nie trafiła do salonów i powoli dopiero poznajemy jej możliwości. Jedną z ciekawszych nowości w tym modelu będzie nowy sposób na monitorowanie martwej strefy w lusterkach bocznych. Do tej pory większość samochodów posiadających takie możliwości robi to za pomocą czujników zamontowanych w tylnym zderzaku. Gdy w naszym martwym polu, czyli miejscu którego nie obejmuje lusterko boczne, znajduje się inny pojazd, na lusterku zapala się pomarańczowa lampka. To wygodne i bardzo przydatne rozwiązanie, ale Kia postanowiła pójść jeszcze o krok dalej.