Pod koniec 2017 roku Kevin Spacey opuścił szeregi obsady serialu Netfliksa „House of Cards”, a jego kariera została wstrzymana. Dla wielu zakończyła się bezpowrotnie, ale aktor najwyraźniej nie zamierza składać broni. Przed rokiem opublikował wideo pt. „Let me be Frank”, w którym wcielając się(?) w postać z serialowego hitu rozliczył się z wydarzeniami ze swojego życia, które miały miejsce od chwili jego zniknięcia. Po pojawieniu się oskarżeń o molestowanie seksualne Kevin Spacey zniknął z życia publicznego.

W tym roku uczynił to ponownie. Klip pod tytułem „KTWK” trwa zaledwie minutę, ale Spacey nie przebiera w słowach. Na samym początku daje do zrozumienia, że nie zamierza odpuścić kolejnej okazji na złożenie nam życzeń z okazji Świąt, by następnie podsumować ostatnie miesiące ze swojego życia i skomentować swoje zachowanie. Znów odniósł się do uśmierconego przez scenarzystów „House of Cards” Franka Underwooda, mówiąc, że jest „śmiertelnie poważny”, gdy w 2020 przekaże swój głos na… dobro tego świata (USA czekają wybory w przyszłym roku).

Kevin Spacey powraca z nowym wideo na YouTube – KTWK

Pod koniec dodaje, że gdy jest się atakowanym można przejść do kontrofensywny albo zrobić coś innego. Wycofać się i wykonać niespodziewany ruch – zabić ich swoją uprzejmością (Kill Them With Kidness = KTWK).