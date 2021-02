Każdy sięga po ebooki, audiobooki i podcasty. Co warto wiedzieć, by zacząć?

Nowy format to także szansa na rozwinięcie już znanych i lubianych historii, a tak się właśnie stało m.in. z produkcją “Wyrwa. Historia Ułana”, która była tak zwanym spin-offem nowej książki Wojciecha Chmielarza pt. “Wyrwa”. Kolejnym ciekawym zabiegiem, z którym mieliśmy do czynienia była premiera zbioru opowiadań “Antologii polskiego cyberpunka” w formatach PoD (Print on Demand), audio oraz e-booka. Znajdziemy w nim pięć historii, w których mistrzowie polskiego science-fiction (Paweł Majka, Łukasz Orbitowski, Tobiasz Piątkowski, Robert J. Szmidt, Robert M. Wegner) przewidują, do czego mogą doprowadzić pandemie, fale hejtu czy nieskrępowana cybernetyka. Empik Go zamyka 2020 rok 145 milionami przeczytanych stron ebooków i 13 milionami godzin przesłuchanych audiobooków oraz podcastów.

2021 może okazać się szansą na pobicie tych rekordów, a zwiastują to także zapowiedzi nowości na najbliższe miesiące, dlatego musicie pozostać czujni, ponieważ Empik Go będzie cyklicznie przygotowywał zestawienia nowości na każdy miesiąc, zupełnie tak samo jak przyzwyczaiły nas do tego platformy VOD z serialami i filmami. Takiego urodzaju w świecie audiobooków i podcastów jeszcze nie było, dlatego warto trzymać rękę na pulsie i być na bieżąco. Przyjrzyjmy się, co czeka nas w nadchodzących tygodniach.

Nowości na początek roku w Empik Go – podcasty i audiobooki

Do oferty Empik Go powraca 2. sezon podcastu “Rozważna i erotyczna”, w którym ponownie usłyszymy Magdę Mołek i Joannę Keszkę. Wśród poruszanych tematów znajdą się te dotyczące rozmów z dziećmi o seksie, orgazmów i randkowania. Mołek i Keszka w kolejnych odcinkach serii przedstawiają też kobiety, które tworzyły historię kobiecej seksualności, a także zdradzają, dlaczego pewność siebie jest ważna. Powróci też Marcin Myszka z 2. sezonem podcastu oryginalnego “Kryminatorium. Zbrodnie, które wstrząsnęły światem”. Tematyka true crime zyskuje na popularności, a w czołówce polskich produkcji są właśnie programy Marcina Myszki, w których autor przypomina mrożące krew w żyłach historie zabójstw i śmierci. Poznamy losy najbardziej znienawidzonej matki Ameryki oraz braci, którzy chcieli osiągnąć status największych zabójców na świecie. W jednym z ośmiu nowych odcinków usłyszymy też o jednej z najbardziej szokujących polskich zbrodni: uwikłanym w zabójstwo bogatego biznesmana komendancie policji na warszawskiej Białołęce.