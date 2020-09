Kaufland z dostawą zakupów do domu nawet w 3 godziny

Zakupy online z dostawą do domu to już nie tylko elektronika, AGD, ubrania, czy buty. Polacy polubili robić zakupy spożywcze bez wychodzenia z domu, o czym świadczy duże zainteresowanie usługami oferowanymi przez Carrefour, Biedronkę, czy nawet Żabkę. Możecie też skorzystać z oferty małych sklepików, które znajdziecie na platformie zado.pl. Teraz, do grona sklepów dowożącym Wasze zakupy dołącza Kaufland. Jednak nie każdy klient tej sieci będzie mógł skorzystać z tej usługi. Kaufland z dowozami zakupów dostępny jest wyłącznie na terenie Wrocławia, choć nie jest powiedziane, że w przyszłości z tego sposobu robienie codziennych zakupów nie skorzystają mieszkańcy innych miast.

Dzięki współpracy z Everli nasi klienci będą mogli kupić ulubione produkty bez wychodzenia z domu. Wierzymy, że rozwiązanie to, które cechuje szybkość, wygoda i bezpieczeństwo, spotka się z z ich zainteresowaniem. Na początek nową usługą będą mogli cieszyć się klienci z Wrocławia, jednak nie wykluczamy, że pojawi się w kolejnych miastach.

— mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Kaufland z dostawami zakupów. Na razie tylko we Wrocławiu

Kaufland nawiązał współpracę z firmą Everli, która zajmie się realizują i dostawą online. Zakupy w Kauflandzie zrobicie przy pomocy serwisu everli.pl lub z wykorzystaniem aplikacji mobilnej dostępnej w App Store i Google Play. W asortymencie ponad 4000 produktów dostępne są produkty suche, świeże (owoce, warzywa), pieczywo, czy mrożonki dostarczane w torbach termicznych. Nie zabraknie też kosmetyków, czy środków czystości, karm dla zwierząt, czy produktów dla najmłodszych. Za dostarczenie zamówionych produktów pobierana jest opłata w wysokości 9,99 zł. Z okazji uruchomienia usługi, Kaufland i Everli przygotowali specjalną promocję. 1000 pierwszych zamówień zostanie zrealizowanych z darmową dostawą.

Bardzo się cieszymy, że sieć sklepów Kaufland dołączyła do grona naszych partnerów. Cały czas intensywnie pracujemy nad udoskonaleniem usługi Everli, a jednym z najważniejszych dla nas priorytetów jest zapewnienie klientom jak najszerszego wyboru sklepów, w których mogą robić zakupy za naszym pośrednictwem. Partnerska współpraca z siecią Kaufland jest jednym z kroków milowych w tym kierunku.

— mówi Anna Podkowińska-Tretyn, Dyrektor Zarządzająca Everli w Polsce.