Karty microSD – muszę chyba pogodzić się z tym, że ich czas dobiega końca

I żeby nie było – nie, nie uważam, żeby Apple „miało rację”

Ktoś teraz może zakrzyknąć „Aha! Czyli tak jak ze standardem Flash, Apple znów miało rację, nie implementując w iPhonie złącza kart microSD. Steve Jobs znów przewidział przyszłość!” No cóż, jeżeli chodzi o karty microSD w 2007 roku, to jedyne, co moim zdaniem Steve Jobs przewidział, to strumień pieniędzy płynący do niego od użytkowników, którym skończy się pamięć wewnętrzna w iPhonie i będą szli kupić nowego. Pamiętajcie, że tamten moment dzieli od nas już 14 lat, a w kwestii technologii to przepaść. Wtedy karta microSD była jedną z najlepszych opcji, jeżeli chodzi o szybkie przenoszenie danych na telefon (szybsza niż USB) oraz rozbudowę pamięci w trakcie życia urządzenia. I w tej roli sprawdziła się znakomicie. Brak odpowiedniego gniazda sprawiał, że przez lata iPhone był dla mnie telefonem wybrakowanym. Dopiero relatywnie niedawno, gdy pojemności pamięci wewnętrznych wzrosły, polepszyło się pokrycie Polski siecią szybkiego internetu (nie mówię to o 5G), a usługi typu cloud stały przystępniejsze można mówić, że faktycznie bez karty microSD da się komfortowo funkcjonować, chociaż jeszcze 2 lata temu spotykałem użytkowników iPhonów narzekających na to, że na ich smartfonie brakuje miejsca.

Dlatego, nawet jeżeli sam widzę, że standard microSD powoli odchodzi w zapomnienie w świecie smartfonów, to jestem przeciwny temu, by producenci usuwali możliwość korzystania z niego w swoich produktach. Smartfony to bowiem urządzenia wielofunkcyjne i tylko od użytkownika zależy, do czego je wykorzysta. Jeżeli ktoś usuwa gniazdo jack czy slot na karty tylko dlatego, że taka jest moda, ogranicza tę funkcjonalność i działa przeciwko tym użytkownikom, którzy chcieliby z nich skorzystać, nie dając im jednocześnie niczego w zamian. Nie ma więc mowy, bym zaakceptował usuwanie standardu microSD, chyba że ktoś poda mi naprawdę przekonujący powód za taką operacją.

Korzystacie jeszcze z microSD? Myślicie, żę ten standard ma jeszcze przyszłość w smartfonach?