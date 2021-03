Co ważne, w każdym momencie możemy zrezygnować z subskrypcji, wybierając odpowiednią opcję na naszym koncie na stronie zrzutka.pl. Można też zwyczajnie wypłacić wcześniej zgromadzone środki na swoje konto bankowe i przy próbie nieudanego pobrania kwoty 4,99 zł, nasze konto zostanie automatyczne dezaktywowane, aż do chwili ponownej jego aktywacji.

Jak dla mnie bardzo fajne rozwiązanie, tańsze i wygodniejsze niż zaopatrywanie się w terminal płatniczy. Początkowo jednak może być problem z nieufnością, co do takiego rozwiązania ze strony wpłacających. Myślę jednak, iż z chwilą jego upowszechnienia stanie się to szybko rozpoznawalną i akceptowalna formą realizacji płatności.