Kapitan Tsubasa – historia kreskówki, która ukształtowała Zinedine’a Zidane’a

Kapitan Tsubasa, czyli kult narodził się na antenie Polonia 1

Prawdopodobnie część z Was doskonale pamięta czasy, w których to biegło się czym prędzej do domu by śledzić boiskowe potyczki Tsubasy i spółki. Animowany serial na podstawie japońskiego komiksu (jap. キャプテン翼 Kyaputen Tsubasa) trafił do polskiej telewizji w 1993 roku — i od razu rozkochał w sobie tutejszych widzów. Losy serii Kapitan Tsubasa (w niektórych przekładach znanego także jako Kapitan Jastrząb) są dość skomplikowane, ale debiut w polskiej telewizji serial zaliczył na pewno w 1993 roku na antenie Polonii 1, kiedy ta była dostępna dla szerokiego grona dzięki sygnałowi naziemnemu. Była to jedna wielu (uznawanych dzisiaj za kultowe) serii, które w tamtych latach można było obejrzeć na kanale Polonia 1, ale losy serii w naszym kraju są dość skomplikowane. Przez lata serial pojawiał się na wielu kanałach — zarówno dostępnych wyłącznie regionalnie, jak i w całej Polsce. W przeszłości zawitał m.in. na kanał Polsat 2 czy Nasza TV. Obecnie, po wielu latach, została wznowiona emisja serii na programie TVP Sport. Widzowie mają szansę zobaczyć zarówno starą, jak i nową wersję serialu.

Kapitan Tsubasa – sezony i kolejne generacje serialu

Chociaż Kapitan Tsubasa na polskie ekrany zawitał w roku 1993, w Japonii święcił sukcesy kilka lat wcześniej. Publikowana na łamach Shūkan Shōnen Jump ukazywała się w latach 1981-1988, zaś pierwsze odcinki serialu telewizyjnego który znamy trafiły na tamtejsze ekrany już w październiku 1983 roku. Była to jednak pierwsza seria, której emisja zakończyła się w 1986 roku — a całość liczyła 128 odcinków. Fabularnie tuż po niej są cztery filmy (o których za chwilę) oraz seria specjalna: Kapitan Tsubasa Shin, licząca 13 odcinków. Tuż po niej nadeszła druga seria TV, Kapitan Tsubasa J (Captain Tsubasa J). Ta, ku ogromnemu smutkowi lokalnych widzów, nigdy oficjalnie nie trafiła na polskie ekrany. Serial liczył 47 odcinków i wielu rodzimych widzów zna go dzięki satelicie i oglądaniu go na zagranicznych kanałach: włoskim Italia 1 lub niemieckim RTL II. Fabularnie, tuż po niej, jest Captain Tsubasa: Holland Youth — odcinek specjalny wydany w 1994 roku.

Następnie serial zaliczył długą przerwę i powrócił na ekrany dopiero w 2001 roku za sprawą serii Kapitan Tsubasa: Road to 2002, liczącą 54 odcinki. To także odcinki, które polscy fani serii Kapitan Tsubasa mogli oglądać na antenie TVP Sport. Fabularnie — to dotychczas był koniec, ale Japonia kocha serię na tyle mocno, że nie pozwoliła jej odejść. I w 2018 roku na ekrany trafił reboot serii zatytułowany po prostu Kapitan Tsubasa — w sumie 52 odcinki, które opowiadają tę historię od początku — a polscy widzowie mogą odświeżone przygody Tsubasy i spółki śledzić na antenie TVP Sport!