Na tak dobre wyniki wpłynęły przede wszystkim wzrosty w wolumenie przesyłek w minionym roku i intensywny rozwój e-commerce spowodowany epidemią. W 2020 roku InPost obsłużył 310 mln przesyłek, co było wzrostem aż o 110% w porównaniu z poprzednim rokiem. Co ważne, 250 mln to przesyłki paczkomatowe, które znalazły swoje miejsce w 1,5 mln skrytek. Sama liczba skrytek wzrosła o 78%, a biorąc pod uwagę jednoczesny wzrost liczby Paczkomatów o 47% do 12.254 sztuk można wywnioskować, że InPost stawia coraz większe automaty do nadawania i wydawania paczek.