Serwisy społecznościowe i inne agregatory newsów to słabe źródło informacji. Wolę sam decydować o tym, co czytam

Schody zaczęły się kilka(naście) miesięcy później. Właściciele platform zaczęli mieszać w chronologii, algorytmy zaczęły działać w nieokiełznany sposób i nagle okazało się, że niezastąpione źródła dostępu do wiedzy nie są tak fajne, jakimi widzieliśmy je wcześniej. Nie mamy dostępu do wszystkiego, trafiają do nas wyrywkowo i… no daleko temu rozwiązaniu do ideału. Z Facebooka co prawda nie korzystam już od lat, ale był czas, że pierwszą prasówką był dla mnie właśnie Twitter. Jakiś czas temu uznałem, że trudno na nim polegać — wróciłem więc do starych, dobrych, RSSów.