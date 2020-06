Telewizja 2.0, czyli wpływ VOD na TV

VOD-owa rewolucja sprawiła, że nawet od telewizji oczekujemy innych zachowań i standardów. Jeżeli dany program rozpoczął się wcześniej, niż go zaczęliśmy oglądać albo był wyemitowany sporo wcześniej, to wydaje nam się, że dostępność do odtworzenia go o dowolnej porze jest już normą. Planowanie nagrywania czy jego manualne włączanie, jak niegdyś przy magnetowidach, jest dziś archaicznym procesem, z którym nikt nie chce mieć do czynienia. Mimo to, telewizja cały czas nadaje i ma się całkiem nieźle. Sport czy wiadomości to dla mnie najważniejsze treści nadawane na żywo, ale dość często zdarza mi się sięgać także po tradycyjne filmowo-serialowe kanały, a także dokumentalne, gdzie stale natrafiam na interesujące dla mnie materiały (szczególnie w tej ostatniej kategorii).

