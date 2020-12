Przy użyciu tej techniki będzie można sforsować każdy zamek w drzwiach?

Jak zapewne część z was wie, jednym z moich nowych hobby podczas lockdownu zaczął być… lockpicking. Bardziej oczywiście teoria, niż praktyka, ponieważ wciąż posiadanie wytrychu u nas w kraju jest nielegalne. Jednak materiały przesyłane przez hobbystów pozwalają dosyć dobrze zorientować się chociażby w tym, który z zamków, kłódek i innych rodzajów zabezpieczeń faktycznie oferuje reklamowany przez producenta poziom bezpieczeństwa, a gdzie mamy do czynienia z miernym produktem i obietnicami bez pokrycia. I tu trzeba stwierdzić, że dużo częściej na takich kanałach ( z oczywistych wzgledów) pojawiają się produkty tej pierwszej kategorii. Co jakiś czas jednak można jednak spotkać się też z treściami innego typu, a mianowicie – nowościami w świecie lockpickingu. I jedną z takich nowości chciałbym dziś omówić, ponieważ jest ona, przynajmniej dla mnie, dosyć niepokojąca.

Mała kamerka Wi-Fi pozwoli otworzyć każdy zamek?

Materiał pochodzi z kanału jednego z moich ulubionych YouTuberów, czyli LockPickingLawyer i przedstawia on urządzenie, które w teorii pozwoli na sforsowanie każdego „klasycznego” zamka w drzwiach.

W dużym uproszczeniu, kamerka wsunięta w zamek pozwala nam zobaczyć, na jakiej wysokości znajdują się piny mechanizmu zabezpieczającego. To z kolei pozwala ocenić, jak głębokie powinno być wycięcie w kluczu, aby ułożyły się one w pozycji, która pozwala na otwarcie zamka. Nie jest to oczywiście najszybsza metoda, ale mój niepokój wynika z czego innego, a mianowicie – z łatwości jej użycia. Nie trzeba mieć bowiem żadnych umiejętności, by zrobić zdjęcie wnętrza zamka oraz na jego podstawie wyciąć z próbniku odpowiedniej wielkości szczeliny. Oznaczałoby to, że w teorii każdy posiadający taką kamerkę (przestępcy na pewno będą się przejmowali tym, że jest ona nielegalna) może z łatwością zmapować zamek w naszych drzwiach, w domu dorobić do niego klucz i wejść do nas jak do siebie. W teorii.

Jest jednak kilka „ale”

Kiedy minęło mi pierwsze zaskoczenie, zacząłem myśleć o jednej rzeczy. Dlaczego takie kamerki nie są stosowane wszędzie, skoro rzekomo są takie dobre. Muszą być więc sposoby, by przed takim atakiem się obronić. Jakie? Miałem kilka pomysłów, ale stwierdziłem, że w tej kwestii lepiej będzie zwrócić się do ekspertów, którzy o zamkach wiedzą dużo więcej ode mnie. Bardzo wyczerpującego komentarza w tym temacie udzielił mi Paweł Bijata, dyrektor pionu marketingu w Gerda.