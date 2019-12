Haker włamał się do domowej kamery, a potem przedstawił się jako Święty Mikołaj

To, że urządzenia IoT, czyli również inteligentne głośniki, kamery, czujniki mogą zostać przejęte przez cyberprzestępców – wiadomo doskonale. Coraz częściej te sprzęty stają się obiektem bardzo ciekawych w skutkach ataków. Tak stało się również w przypadku wspomnianej Ashley LeMay, która zdziwiła się, gdy kamera (z wbudowanym głośnikiem) przemówiła do jej córki:

Czytaj więcej: Kościerzyna ofiarą hakerów

Tuż przed tym z kamerki wydobyła się melodia „Tiptoe Through The Tulips”, która jest często wykorzystywana w horrorach. Dalej, przestępca nawoływał:

You can do whatever you want right now. You can mess up your room. You can break your TV. You can do whatever you want.