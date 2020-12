JVC wraca do Polski ze świetnymi telewizorami

Jakość premium w bardzo atrakcyjnej cenie

JVC doskonale zdaje sobie sprawę, że rynek telewizorów jest bardzo konkurencyjny i jeśli chce się na nim zaistnieć to trzeba zaoferować doskonały produkt, w jeszcze lepszej cenie. I mam wrażenie, że ten plan został właśnie wdrożony, bo urządzenia które pojawiły się w Polsce, z serii VA3000 oraz VA8000 mogą pochwalić się rozwiązaniami znanymi z najwyższej półki. Mimo tego ceny nowych modeli są bardzo atrakcyjne na tle konkurencji i to z pewnością będzie ich wielką zaletą.

W telewizorach JVC znajdziemy matryce VA o rozdzielczości 4K gwarantujące bardzo dobry kontrast i poziom czerni, co wydatnie wpływa na nasz odbiór wszelkich materiałów wideo. Co więcej mamy tutaj wsparcie dla technologii Dolby Vision oraz HDR10, w telewizorach w tym segmencie cenowym jest to raczej rzadko spotykana cecha. A szkoda, bo bardzo pozytywnie wpływa na odbiór materiałów, które zgodne są właśnie z tym standardem. Mam okazję właśnie testować model LT-55VA8000 i mogę z czystym sumieniem potwierdzić, że Dolby Vision działa i daje świetne efekty. Dzisiaj treści przygotowanych zgodnie z wymaganiami Dolby Vision nie brakuje, szeroką bibliotekę takich tytułów ma chociażby Netflix. To jednak nie wszystko. W telewizorach JVC mamy też pełne wsparcie dla kodeka DTS HD, to coś czego często brakuje w telewizorach innych popularnych marek, a co pozwala na cieszenie się dźwiękiem przestrzennym najwyższej jakości. I wreszcie ostatnia, ale wcale nie najmniej ważna technologia, czyli Micro Dimming. Dzięki temu rozwiązaniu jasność diod LED jest automatycznie dostosowywana do wyświetlanego obrazu co jeszcze bardziej poprawia kontrast i zwiększa przyjemność z oglądania. To też znacznie lepsze rozwiązanie niż krawędziowe podświetlenie stosowane we wszystkich tanich modelach telewizorów LCD.