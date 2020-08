Czy to robi jakąkolwiek różnicę dla Wykop.pl? Moim zdaniem tak. Przy założeniu, że teraz wszyscy będą dodawać linki do Wykop nie tylko z Feedly, ale i te znalezione na FB, który też przecież dokleja do linków własną identyfikację, nagle znikną wszystkie odniesienia do Wykop.pl w statystykach wszystkich serwisów, które znalazły się na Wykop.pl i „wykop efekt” zniknie z polskiej sieci.

Swoją drogę to dziwne, że serwis tego typu nie zadbał do tej pory o jakiś prosty skrypt, który czyściłby takie linki z tych doklejanych przez różne serwisy dopisków. Sporo tracą na swojej wartości i to nie wiadomo od jak długiego czasu i w jak dużej skali.

Stock Image from Depositphotos.