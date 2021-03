Kilka dni temu pisałem, że nie widzę powodu, dla którego LG miałoby nie wprowadzić systemu WebOS 6.0 do swoich starszych telewizorów. Wtedy to był zarzut i nieco żal, bo nowa wersja systemu wprowadza sporo zmian, które znacznie poprawiają funkcjonalność. Ale po lekturze tekstu Chrisa Welcha już mi przeszło, choć on akurat na swoim LG OLED55CX ma jeszcze WebOS 5.5, a mimo to doznał ostatnio szoku, jak podczas aktualizacji aplikacji w rogu ekranu pojawiła mu się reklama wideo… z dźwiękiem. Czy wkrótce będziemy musieli odłączyć swoje telewizory od sieci, aby spokojnie coś obejrzeć?

Just got served a legit commercial while updating the apps on my LG OLED TV.

This isn’t the future I signed up for. pic.twitter.com/TmQflsCxsl

— Chris Welch (@chriswelch) March 10, 2021