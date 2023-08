Nie zapalisz bez potwierdzenia wieku – ten e-papieros wymaga dokumentu tożsamości

Polski rząd walczy z napojami energetycznymi, a za oceanem regulatorzy coraz mocniej dobierają się do skóry producentom papierosów elektronicznych. „Wapowanie” ma swój okres świetności za sobą, ale elektryki wciąż są niezwykle popularne, zwłaszcza pośród licealnej młodzieży. Ich przeznaczeniem jest oczywiście nakłanianie dorosłych palaczy do przejścia na nieco mniej szkodzącą alternatywę papierosów, ale odkąd na rynku pojawiły się olejki w wielu wariantach smakowych, używka ta stała się nieodłącznym elementem wyposażania nastoletniego Amerykanina. Wydawać by się mogło, że próba wyeliminowania tego zjawiska jest jak walka z wiatrakami, ale jeden z producentów próbuje swoich siły przy użyciu nietypowej metody. Przed zapaleniem e-papierosa konieczne będzie potwierdzenie wieku w dedykowanej aplikacji.

Juul – gorzki smak popularności

Marki papierosów elektronicznych wyrastają jak grzyby po deszczu i już powoli ciężko się połapać w tych kolorowych opakowaniach, dostępnych niemalże w każdym sklepiku spożywczym. Istnieją jednak takie, które możemy uznać za prekursorów całego zamieszania i bez wątpienia należy do nich Juul, czyli producent odpowiedzialny za aż 70-procentową dominację na amerykańskim rynku e-papierosów w 2018 roku.

Źródło: Depositphotos

Przecieranie szlaków nie zawsze musi oznaczać coś pozytywnego, bo przez szał na elektryki od Juul Labs 27% uczniów szkół średnich wciągnęło się na nałóg nikotynowy, a sama firma miała z powodu swojej popularności niemałe problemy. Producent został bowiem oskarżony o bezpośrednie promowanie palenia pośród niepełnoletniej młodzieży, za co przyszło mu zapłacić aż 462 miliony dolarów grzywny. W stronę Juul Labs padały także oskarżenia o brak wystarczających ostrzeżeń przed niebezpieczeństwem wynikającym z palenia czy szeroko pojmowanych oszustw, przez co firma musiała borykać się z rozstrzyganiem przeszło 5 tysięcy spraw.

W ramach ocieplania wizerunku (i oczywiście troski o młodzież) Juul Labs postanowiło zastosować nową taktykę, w której jest więcej dobrego PR-u, niż faktycznej skuteczności – firma wprowadzi na rynek e-papierosy, wymagające wcześniejszej weryfikacji wieku przy pomocy dokumentu tożsamości.

A dowodzik w apce jest?

Przed pierwszym zaciągnięciem z nowego urządzenia użytkownik będzie musiał najpierw pobrać dedykowaną apkę, a następnie zweryfikować swoją tożsamość (a tym samym wiek) przy pomocy dokumentu. Niezbędne będzie także uzupełnienie danych osobowych oraz przesłanie aktualnego zdjęcia. Dopiero po tych formalnościach będzie można połączyć e-papierosa w parę z aplikacją i zacząć użytkowanie.

Źródło: Juul

Urządzenie wyposażono tez w specjalny czip Pod ID, weryfikujący wkłady innych firm. Musicie bowiem wiedzieć, że Juul stawia na smak mentolowo-tytoniowy, by nie kusić młodzieży egzotycznym mango, szaloną truskawką czy całą gamą innych wariantów, kojarzących się bardziej ze słodyczami, niż ze szkodliwym dla zdrowia nałogiem.

Iskra, która rozpaliła płomień

Wszystko to brzmi w teorii świetnie, ale czy ktoś tam naprawdę wierzy w to, że niepełnoletni przeklną pod nosem i zrezygnują z zakupu, zamiast po prostu wybrać alternatywę od innego producenta? Nawet same statystyki dostarczają dowodów na to, że Juul nie jest obecnie już tak popularne, jak cztery lata temu – z ankiety National Youth Tobacco Survey 2022 wynika, że tylko 22% młodych wybiera markę Juul, a przed nią na podium znajduje się Vuse i Puff Bar.

W dobre intencje producenta nie wierzą też przedstawiciele organizacji non-profit, zajmujących się wdrażaniem kampanii edukacyjnych na rzecz eliminowania nałogu palenia papierosów pośród młodzieży. Robin Koval – dyrektor generalny Truth Initiative – stwierdził wprost, że Juul było „iskrą, która rozpaliła płomień”, dlatego nie uznaje firmy za prawdomówną. Jeśli zaś chodzi o samo podejście do weryfikacji wieku, to ta metoda musiałaby być zastosowana do wszystkich e-papierosów, a takie rozwiązanie jest raczej niemożliwe. Starania Juul Labs – choć słuszne – trudno więc uznać za coś innego, niż tylko sprytną akcję marketingową.

Stock image from Depositphotos