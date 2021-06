Jeżeli podłączysz iPhone’a do tak nazwanej sieci Wi-Fi to… będziesz miał problem

Zobacz też: Tim Cook: instalowanie aplikacji spoza sklepu nie leży w dobrym interesie użytkowników

Po podłączeniu do sieci WiFi o nazwie “%p%s%s%s%s%n” iPhone’y oraz iPady… permanentnie wyłączają opcję WiFi

Nie potrzeba żadnych dodatkowych elementów, nie trzeba wpisywać nic w konsoli ani czarować. Jeżeli podłączycie iPhone’a (lub iPada) do sieci o nazwie “%p%s%s%s%s%n”, automatycznie zostanie w nim wyłączone WiFi. Jest to o tyle kłopotliwe, że żadne resety urządzeń czy zmiany nazwy sieci wówczas nie pomogą. Carl Schou pochwalił się swoim znaleziskiem na Twitterze, gdzie kilkoro śmiałków nie dowierzało, idąc więc w jego ślady także napytali sobie biedy. Co ciekawe — ta niecodzienna nazwa sieci jest problematyczna wyłącznie na urządzeniach Apple — użytkownicy Androida twierdzą, że u nich podobnych objawów nie uświadczono.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3 — Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021

Wyobrażam sobie że im szerzej się wieść o tym błędzie rozniesie, tym żartownisiów będzie przybywać — a tym samym użytkowników z zablokowanym dostępem do własnego Wi-Fi na smartfonach i tabletach. Szczęście w nieszczęściu, że nawet po podłączeniu do sieci o nazwie “%p%s%s%s%s%n” da się z tego stosunkowo łatwo wykaraskać – trzeba tylko wiedzieć jak. A wszystko co musicie zrobić to… zresetować ustawienia sieci. W tym celu wejdźcie do Ustawień -> Ogólne -> Wyzeruj, a tam zresetujcie wszystkie ustawienia sieciowe. Skorzystanie z tej opcji wykasuje informacje o wszystkich sieciach z którymi się łączyliście za pośrednictwem tego sprzętu – i będzie już można normalnie korzystać z internetu, łącząc się z dowolną siecią. Polecałbym jednak unikać kolejnych prób z “%p%s%s%s%s%n” ;).