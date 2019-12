ProtonMail ogłosił bowiem, że właśnie wystartowała publiczna beta ProtonCalendar – usługi siostrzanej dla ProtonMail, która zapewnia dostęp do doskonale chronionego, szyfrowanego kalendarza. Co bardzo istotne, szyfrowaniu poddawane są nie tylko wydarzenia same w sobie, ale również ich tytuły, uczestnicy, opisy, lokacje i tak dalej. To zaś oznacza, że ProtonMail czyni te dane niewidocznymi dla osób nieuprawnionych. Trzeba przyznać, że to świetne uzupełnienie ekosystemu tworzonego przez Protona – wiele jednak wskazuje, że to jeszcze nie koniec. Proton chce być znany z udostępniania ekosystemu, który jest nie tyle konkurentem dla Google, czy Microsoftu, ale również sposobem na utrzymanie prywatności w sieci.

Naszym celem jest tworzenie i udostępnianie szeroko dostępnych produktów online, które służą użytkownikom, a nie wykorzystują ich. Podobnie jak ProtonMail, ProtonCalendar został zaprojektowany tak, aby na pierwszym miejscu stawiać prywatność użytkowników i pod tym względem jesteśmy pełnym przeciwieństwem Google. Wraz z uruchomieniem wersji beta ProtonCalendar, zbliżamy się o krok do zapewnienia pełnego pakietu usług, które mogą zastąpić te od Google – z myślą o użytkownikach, którzy chcą mieć większą kontrolę nad swoimi danymi.

Andy Yen – CEO i założyciel ProtonMail