Jesteś fanem Apple? Tę stronę zdecydowanie musisz poznać

Miła podróż po historii Apple

Twórcy strony pewnie nie spodziewali się aż takiego zainteresowania – interaktywne elementy witryny potrafią ładować się dosyć długo. Zakładam jednak, że to chwilowe trudności. Niemniej, zdecydowanie warto pobuszować w Apple Archive – to świetna lekcja technologicznej historii. Można powiedzieć o Apple sporo niepochlebnych rzeczy, ale nie można odmówić temu przedsiębiorstwu ogromnego wpływu na to, jak żyjemy. Nawet, jeżeli nie macie iPhone’a, Maka, Apple Watcha, AirPodsów – ten gigant wywarł na Was pewien wpływ. Jest symbolem konsumpcjonizmu, popkultury, nowoczesnego społeczeństwa. Apple również właściwie stworzyło rynek smartfonów prezentując pierwsze takie urządzenie „dla mas”.

Co ciekawego w Apple? Jobs w grobie się przewraca. Wszystko przez… rysik