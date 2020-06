Powiadomienia i wiadomości z Androida na Windowsie

Pamiętam te nieśmiałe początki aplikacji, która miała sprawić, że pracując przy komputerze będę sięgał po telefon rzadziej. Niektórym osobom to zupełnie nie przeszkadza, ale ja jestem zwolennikiem przenoszenia całego środowiska do pracy i komunikacji na jedno urządzenie. Dlatego cieszyłem się za każdym razem, gdy pojawiały się aplikacje desktopowe Signala czy WhatsAppa, bo sięganie po telefon co kilka minut, by odpowiedzieć na ważną wiadomość lub ją tylko odczytać. Dlatego debiut dedykowanej Windows 10 aplikacji od Microsoftu, która ma skrócić dystans do smartfona z Androidem, uznałem za bardzo obiecujący krok. Firma w kilka miesięcy udowodniła, że traktuje ten projekt bardzo poważnie, bo niemalże z tygodnia na tydzień staje się coraz lepsza i coraz bardziej użyteczna. Wiele osób powie, że podobne opcje oferowały też inne apki i wtyczki (z których korzystałem), ale Twój telefon to teraz zupełnie inny poziom integracji.

