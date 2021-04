Jeśli oglądać sport, to tylko na ekranie OLED. Na co zwrócić uwagę, wybierając telewizor?

Niezwykle istotne jest też działanie technologii 4K HFR (High Frame Rate czy trybu ALLM (Automatic Low Latency Mode). Celem tego ostatniego jest zmniejszenie opóźnienia sygnału, co wpływa na redukcję input laga (nawet poniżej 13 ms). Jest to możliwe dzięki zezwoleniu konsoli do gier i wyświetlaczowi na automatyczne wyłączenie zbędnego procesowania. Co istotne (szczególnie z perspektywy pecetowców), telewizory OLED LG dzięki obecności synchronizacji G-Sync i FreeSync świetnie nadają się do podłączenia do komputera. A nową konsolę Xbox Series X z kontrolerem, dwoma grami i trzymiesięcznym dostępem do Game Pass w specjalnej promocji możecie odebrać, kupując telewizor LG OLED G1.

Dźwięk, którego do tej pory nie słyszałeś

Zarówno miłośnicy gier, jak i kinomaniacy cenią najlepszą jakość dźwięku., W telewizorach LG OLED znalazło się wsparcie dla technologii eARC, dzięki której podłączymy rozbudowany zestaw audio za pomocą jednego przewodu HDMI. To właśnie za jego pośrednictwem przesyłany może być dźwięk najnowszej generacji, taki jak DTS X czy Dolby Atmos. Sygnał audio nie jest poddawany dodatkowej kompresji, dzięki czemu brzmi naturalnie, głęboko i żywo.