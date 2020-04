Podstawowe kryterium, którym się tu będę kierował to brak spamu. Mam założoną skrzynkę praktycznie na każdym portalu, wp, onet, interia czy o2, tutaj bez dwóch zdań nie uchronimy się przed spamem chyba, że wykupimy płatne konta.

Niestety, poczty Outlook też nie mogę zaliczyć do webmaili bez spamu. Mam tam konto od 2012 roku, kiedy zmienili się z Hotmaila i założyłem tam kilka aliasów, których nigdzie nie podawałem w sieci, a i tak regularnie mam je zaśmiecone. Do tego te uciążliwe reklamy graficzne sprawiły, że z konta Outlook korzystam tylko do logowania się do usług Microsoft czy systemu Windows 10.

To ile serwisów webmail, z których korzystałem pozostało na liście? Cztery, dokładnie cztery, w których konto założyłem kilka lat temu i mogę potwierdzić, że są wolne od spamu.

Poczta INT – webmail bez spamu

Zaczynamy alfabetycznie i nietypowo, bo od poczty od portalu Interia, która słynie ze spamu, ale nie w tym projekcie. Konto na Poczta INT założyłem w 2016 roku, dwa lata później nadal nie uświadczyłem tam spamu, a do dziś pojawiła się tylko jedna wiadomość od zespołu Interii, związana z koronawirusem.

Poczta INT oprócz wersji przeglądarkowej ma swoje aplikacje mobilne dostępne na Androida i iOS. Nie są to wprawdzie zaawansowane aplikacje, raczej przeniesione 1:1 z przeglądarki, ale do podstawowej obsługi konta email nadają się wystarczająco.

Jakie parametry? Otóż możemy tu korzystać z nielimitowanej przestrzeni na nasze wiadomości z załącznikami, a ich maksymalna wielkość przy wysyłce i odbiorze może wynieść 100 MB.

ProtonMail – webmail bez spamu

Kolejny webmail na liście to ProtonMail, to propozycja dla osób, którym zależy na prywatności i bezpieczeństwie, ale też dla tych, którzy nie potrzebują dużych pojemności.

To webmail, który domyślnie dla wysyłanych pomiędzy użytkownikami ProtonMail szyfruje wiadomości, a dla wiadomości wysyłanych na inne adresy można w ustawieniach poczty włączyć schemat szyfrowania PGP, którym podpiszecie i zaszyfrujecie wysyłane wiadomości.

Pojemność skrzynki to raptem tylko 0,5 GB, obowiązuje dzienny limit 150 wysyłanych wiadomości i dostępna jest też aplikacja mobilna na Androida oraz iOS. W ramach jednego konta możemy korzystać z dwóch adresów w domenie – protonmail.com i protonmail.ch.

Tutanota – webmail bez spamu

Tutanota również oferuje szyfrowanie wiadomości, a przy zakładaniu konta mamy do wyboru kilka domen – tutanota.com, tutanota.de, tutamail.com, tuta.io i keemail.me. To ważne dla osób, które szukają atrakcyjnego adresu przed małpą, przy jednej domenie są mniejsze szanse na trafienie na wolny adres, tutaj mamy ich kilka.

Do dyspozycji mamy tu 1 GB pojemności skrzynki, korzystać z niej możemy również na urządzeniach mobilnych z Androidem i iOS na pokładzie.

Zoho Mail – webmail bez spamu

Zoho Mail to ostatnia już pozycja, ale chyba najbardziej rozbudowana. W ramach darmowego konta możemy założyć tu 5 skrzynek, każda po 5 GB pojemności i z limitem pojemności 25 MB pojedynczej wiadomości.

Można tu też dodać 5 skrzynek e-mail we własnej darmowej domenie, instrukcje znajdziecie w podlinkowanym artykule. Oczywiście z Zoho Mail można rownież korzystać na urządzeniach mobilnych poprzez aplikację dostępną na Androida i iOS.

Co wybrać? Która opcja jest najlepsza? Wydaje mi się, że najlepszą propozycją będzie Zoho Mail, z uwagi na pojemność i dostępne i rozbudowane opcje konfiguracji, jak i towarzyszące jej dodatkowe aplikacje. Jeśli jednak ktoś potrzebuje zwykłej, bezpiecznej i nie za dużej skrzynki proponowałbym Tutanota, oprócz dostępnych zabezpieczeń mają chyba najlepiej wizualnie wykonany webmail i aplikację mobilną spośród powyższych propozycji.