Jeśli chcesz korzystać z komputera to lepiej go nie aktualizuj! Najnowszy Windows wyczyści Ci dane.

Zawsze się śmiałem z tych wielkich afer kręconych wokół Microsoftu i ich aktualizacji. Przez dwa lata brałem udział nawet w programie Microsoft Insider z ustawieniem na Fast Ring no i raz, słownie raz miałem problem. Niestety Windows 10 2004 masakruje użytkowników.

Jednak nie da się ukryć, że jeśli problem się trafia to uderza na tyle dużo osób, aby nie dało się przejść obok tego obojętnie. Normalnie przeszedłbym obok aktualnych doniesień do porządku dziennego i nie kłopotał się pisaniem.

Wersja Windows 10 Maj 2020 to jest jedną z najdłużej testowanych, czas beta-testów był bardzo długi, a jakość tego co dostali klienci jest poniżej jakiegokolwiek poziomu. Na wszelki wypadek przypomnę, że prace nad samym systemem zakończyły się w grudniu zeszłego roku i przez ten czas był testowany i poprawiany. No chyba nie bardzo. To po prostu istny dramat. Strach pomyśleć jakby zrobili to na szybko.

Nie działają losowe rzeczy

Wiemy nie od dziś, że Microsoft zaliczył sporo mniejszych i większych wpadek w zakresie aktualizacji Windowsa. Niestety to co zafundowali teraz jest absolutnie niedopuszczalne. Lista błędów jest długa i bardzo irytująca.

Padła Ci drukarka? A może zacięła się aplikacja w trakcie drukowania? Podziękuje Windows 10 w wersji 2004. Dbasz o odpowiedni podział przestrzeni na dysku? Przygotuj się na to, że możesz stracić swoje dane w ramach komunikatu o tym, że wystąpił błąd. Prawda, że fajnie?

Nowa wersja Windowsa zapewni Ci też ogrom problemów z Twoimi ulubionymi urządzeniami podpinamy przez Bluetooth. Myszka przestała Ci prawidłowo działać w programach i aplikacjach? Zasługa Microsoftu!

To jest raptem wycinek listy, a jest ona dużo dłuższa. Wiecie co jest najgorsze? Niektóre z tych błędów były zgłaszane przez beta-testerów, a MS i tak z tym nic nie zrobił. Gdzie tu dbanie o jakość? Co gorsza lista znanych błędów została opublikowana dopiero z pewnym opóźnieniem, a nie od razu co jedynie może budować słuszną frustrację u użytkowników.

Co jeszcze nie działa w Windows 10 2004?

System błędnie rozpoznaje rodzaj urządzenia. Masz notebook, a on myśli, że korzystasz z tabletu.

Funkcja nieinwazyjnego odświeżenia systemu, która ogranicza się do plików systemowych nie działa.

Sterowniki karty graficznej potrafią instalować się w nieskończoność.

Padają sterowniki audio.

System rzuca błędami w momencie podpinania lub wypinania stacji dokującej.

I tak dalej i tak dalej. Nowe błędy cały czas się pojawiają. Wiele osób miało ogromne nadzieje co do najnowszej wersji Windows 10 ponieważ była to pierwsza tak duża aktualizacja pod przewodnictwem Panosa Panay. Niestety tak się nie stało. Może miał za mało czasu? Może pierwsze koty za płoty?

Jest tak źle, że sam Microsoft doradził, aby nikt nie dokonywał aktualizacji ręcznie (opcja Update Now czy narzędzie Media Creation Tool). Windows 10 2004 to porażka i Microsoft postawił się w naprawdę trudnej sytuacji.