Z tyłu też jest bardzo zgrabnie, światła podobnie jak z przodu są wąskie i podłużne, ale nie mamy tutaj łączącej ich listwy, jak w wielu nowych modelach samochodów. Jeep podszedł do projektu bardzo tradycyjnie i wydaje mi się, że zainteresowani tym modelem powinni to docenić. W wersji L nadwozie ma aż 5,2 metra długości, 2 metry szerokości i 1,8 metra wysokości, a do tego ponad 3 metry rozstawu osi (dokładnie 309 cm). Na pokład może zabrać 6 lub 7 pasażerów (w pierwszej wersji w drugim rzędzie mamy 2 oddzielne fotele) i jeszcze 484 litry bagażu. Po złożeniu trzeciego rzędu siedzeń w bagażniku zmieści się 1328 litrów. Powinno wystarczyć nawet na długi wyjazd dla pięcioosobowej rodziny.