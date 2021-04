Jeden aparat 108 Mpix? A co powiecie na trzy po 64 Mpix?

Rozmiary sensorów w aparatach w smartfonach wydają się rosnąć w nieskończoność. 32, 64 czy 108 Mpix nie robią już dziś wrażenia i nie trzeba wydawać fortuny, by robić zdjęcia w takiej rozdzielczości. Ba, mówi się już o 200 i 300 Mpix jednostkach, które mogą pojawić się nawet w przyszłym roku. Jednak cały czas mówimy tu tylko o głównym aparacie, na którym skupia się większość przekazu marketingowego. Nie możemy jednak zapominać, że dzisiejsze smartfony zazwyczaj mają tych aparatów więcej. Dziś trudno spotkać nowy model z mniej niż trzema obiektywami. Zazwyczaj pozostałe dwa „oczka” będące szerokim kątem/zoomem/macro/wykrywaniem głębi otrzymują znacznie mniej uwagi. Pisałem już nie raz, że 2 Mpix macro to marketingowa ściema. Niewiele firm do tej pory traktowało wszystkie swoje aparaty jednakowo. Jedną z nich było Apple, gdzie wszystkie obiektywy mają po 12 Mpix. Tę filozofię postanowiło skopiować ZTE, które jednak oczywiście dorzuciło coś od siebie.

3 x 64 Mpix – ściema czy fotograficzny potwór?

Mowa tutaj o ZTE Axon 30 Ultra. Telefon ma wszystkie standardowe dla superflagowców komponenty – Snapdragon 888, 8/12/16 GB RAM LPDDR5, 256 GB pamięci UFS 3.1, ekran AMOLED 6,67 cala, HDR10+, 144 Hz czy 66W ładowanie. Jednak największą uwagę przyciągają w nim oczywiście aparaty. Tutaj, jak w tytule, mamy trzy główne obiektywy wykorzystujące moduł IMX686 (dość popularny, znaleźć go można w Nubii Red Magic 5G, Oppo Reno 5 czy Asusie Rog Phone 5). Nie jest więc to „topowy” model Sony, ale z pewnością potrafiący dostarczyć dobrze wyglądające zdjęcia. W ZTE Axon 30 Pro będą takie trzy – jeden do zdjęć standardowych, drugi do zoomu (1,5 krotnego) i trzeci do obiektywu szerokokątnego. Oprócz tego jest też pięciokrotny zoom peryskopowy 8 Mpix. Wszystko pomiędzy 1x a 5x ma być wypełnione przycinaniem kadru z drugiego aparatu.