Sprawdziłem japońskie karaoke i… odkryłem nowy wymiar tej zabawy

Japońskie karaoke to nieco ina bajka niż wariant, który pamiętam z czasów studenckich. Alkohol? Można, jak ktoś chce — są nawet zadymione salki dla palących. Tutaj jednak nie ma jednej wielkiej sali z widownią, a niewielkie pokoiki wynajmowane na godziny. Płatne od osoby (w popularnej sieciówce zapłaciliśmy niespełna 20 złotych od głowy za godzinę zabawy), w cenie oferujące cały zestaw napojów. Ale gościnność to jedno: pod tym względem Japonia już dawno przestała mnie szokować. Tym jednak co bardzo mnie zaskoczyło, był sprzęt peeeełen opcji, który zastaliśmy w środku.

Dwa mikrofony, trzy ekrany, dużo krzaczków i najnowsze hity

Pokoik który dostaliśmy był malutki, ściany — nie tak dźwiękoszczelne jak to sobie wyobrażałem (pozdrawiam sąsiadów którym szło równie kreatywnie co naszej wesołej gromadce ;), ale największym wyzwaniem okazała się obsługa tamtejszego sprzętu. Wszyscy co nieco na temat elektroniki użytkowej wiemy, niestraszne nam żadne nowinki techniczne, ale kiedy nie znasz języka ukrytego pod „krzaczkami” i stawiają przed tobą urządzenie pełne opcji: sprawy się komplikują. Szybko w ruch poszły smartfony i tłumaczenia ze zdjęć — raz szło im lepiej, raz gorzej, ale po kilku minutach mogliśmy zabrać się za przekrzykiwanie się w ulubionych hitach.

Dusza odkrywców dała nam się jednak we znaki i szybko zaczęliśmy dociekać do czego służą poszczególne opcje, przekładnie, suwaki i gałki. Większe echo śpiewającego, lepszy odsłuch, ustalanie jak głośno ma być serwowana muzyka — te elementy były na wyciągnięcie ręki. W ustawieniach jednak można było zmieniać wysokość i tempo utworów. Nie ukrywam: zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, tym bardziej, że na tamtejszą bibliotekę składały się setki (tysiące?) utworów. Zarówno tych od lokalnych artystów, jak i lepiej nam znane zagraniczne hity. Wow!