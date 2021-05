Jakiego laptopa kupić na prezent na Dzień Dziecka? Oto MSI Prestige 15 i Modern 15

Wielkimi krokami zbliża się 1 czerwca i jeśli jesteście rodzicami, to doskonale wiecie, co to znaczy. Dzień Dziecka. A Dzień Dziecka to prezenty. Dziś bardziej niż we wcześniejszych latach warto zastanowić się nad konkretnym prezentem a nie kolejnymi zabawkami zagracającymi pokój. Choćby dlatego, że domowe nauczanie może wrócić w każdej chwili, a i półtora roku eksperymentów z taką formą szkoły dobrze wprowadziły dzieci i nauczycieli w świat komputerów, będą więc one na pewno mocno wykorzystywane również przy klasycznym nauczaniu w szkołach.