Okres przedświąteczny to czas, w którym rośnie sprzedaż telewizorów, dlatego UKE przypomina dziś o konieczności sprawdzenia w sklepach przed zakupem czy wybrany telewizor będzie zgodny z nowym standardem DVB-T2/HEVC.

Przy okazji UKE podało dokładne terminy wyłączenia sygnału obecnego standardu DVB-T.

Jego wyłączenie odbędzie się w czterech etapach według powyższej mapki:

etap 1: od 28 marca 2022 r.;

etap 2: od 25 kwietnia 2022 r.;

etap 3: od 23 maja 2022 r.;

etap 4: od 27 czerwca 2022 r.

Tak więc jaki telewizor kupić, by nie było konieczności za rok dokupowania do niego dodatkowego dekodera? Ważne tu są cyferki, bo jak zauważa UKE wprawdzie są obecnie w sprzedaży telewizory wyposażone już w dekoder DVB-T2, ale zgodne są one ze starszym standardem kodowania wizji AVC. Dokładne jego oznaczenie to: H.264 lub MPEG-4 część 10.

Jeśli zatem jesteś widzem naziemnej telewizji cyfrowej i zamierzasz nabyć nowy telewizor, upewnij się, że będzie to sprzęt dostosowany do odbioru treści nadawanych w nowym formacie. Wiele odbiorników TV dostępnych obecnie w sprzedaży jest już wyposażonych w dekoder DVB-T2, lecz jest w stanie zdekodować jedynie obraz zakodowany zgodnie ze starszym standardem kodowania wizji: AVC.

Te telewizory nie będą w stanie odtwarzać treści audiowizualnych w nowym standardzie. Konieczny jest w tym celu zakup telewizora z dekoderem DVB-T2 z kodekiem HEVC. Dokładne jego oznaczenie to: H.265 lub MPEG-H część 2. Konieczne jest też sprawdzenie czy telewizor, który teraz kupujemy będzie mógł przetwarzać dźwięk zakodowany zgodnie ze standardem E-AC-3, określanym też często jako Dolby Digital Plus lub DD+.

Źródło: UKE.