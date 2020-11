Jakie słuchawki do biegania warto wybrać?

Zacznę od tego, w czym aktualnie biegam. Ostatecznie postanowiłem nie inwestować w dodatkowe słuchawki do biegania i korzystam z moich „codziennych” pchełek, którymi od ponad roku są AirPods Pro – odporne na pot, dobrze leżą w uszach – jedyny minus tak naprawdę to brak możliwości regulacji głośności z poziomu słuchawek. Ale biega się w nich bardzo wygodnie i nie wypadają.

Panasonic RP-BTS35

Dobre dopasowanie do uszu z dodatkowym wsparciem oferowanym przez wyginane zauszniki. Słuchawki są odporne na pot i deszcz, działają na jednym ładowaniu do 6 godzin, a i samo brzmienie nie należy do najgorszych. Sprzęt kupicie za około 200 zł.

Jabra Sport Pace

Świetne opinie zbierają również niedrogie (około 100 zł) bezprzewodowe słuchawki do biegania Jabra Sport Pace. Niska waga, certyfikat IP58 (odporność na deszcz, wstrząsy i piasek), ergonomiczna budowa, dobre dopasowanie do uszu, niezła jakość dźwięku (jak na tę cenę oczywiście), do tego szybkie ładowanie – w około 15 minut zasilicie sprzęt na godzinę pracy.

Creative Outlier Air Sports

Jeśli nie chcecie by słuchawki były ze sobą połączone przewodem (jak dwa modele wyżej), niezłym pomysłem będzie Creative Outlier Air Sports. Blisko 30 godzin pracy na jednym ładowaniu – oczywiście licząc z doładowywaniem z etui, obsługa kodeków aptX i AAC, godny zaufania Bluetooth 5.0 i niezłe trzymanie w uszach. Słuchawki kupicie za około 279 złotych.

Bose SoundSport

Sporo droższe, bo wycenione na około 649 złotych bezprzewodowe słuchawki sportowe, gdzie oprócz dobrego trzymania w uszach, sprzęt zachęca świetną jakością dźwięku. Odporne na wodę, pot i deszcz. Bose SoundSport uznawane są za jedne z najwygodniejszych słuchawek sportowych dostępnych na rynku.

Tanie słuchawki do biegania też mogą być dobre

Nie każdy chce inwestować duże pieniądze w drogie słuchawki do biegania. Jeśli podchodzicie do tego w ten sposób, w zasadzie jedynym parametrem, na który warto zwrócić uwagę jest stabilność połączenia z uchem (że się tak wyrażę). Kiedy nie ma dla Was znaczenia jakość dźwięku, a nie biegacie w gorszych warunkach pogodowych, to w zasadzie jedyny istotny element, na który powinniście zwrócić uwagę. Mówiąc kolokwialnie – mieć pewność, że słuchawki nie będą wypadać z uszu.