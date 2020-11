Jakie głośniki do komputera warto wybrać?

Komputer to nie maszyna do pisania, ale domowe centrum rozrywki. Wiele osób poza grami decyduje się również słuchać przy komputerze muzyki i oglądać filmy. A do tego nie wystarczą malutkie głośniczki z bazaru czy audio oferowane przez monitor – trzeba coś do tego komputera podpiąć. Jedni decydują się na słuchawki, inni łączą się z domowym zestawem audio. Oba pomysły są bardzo dobre, jednak równie wygodna może okazać się inwestycja w sprzęt audio dedykowany komputerowi. Szczególnie kiedy spędzacie przy nim dużo czasu i macie duże biurko gdzie obok monitora, klawiatury i myszki jest też miejsce na głośniki. Podpowiadamy na jakie urządzenia zwrócić uwagę, które warto kupić – niezależnie od tego czy Wasz budżet jest mały, czy macie na ten cel przeznaczone większe pieniądze.

Jakie tanie głośniki do komputera warto kupić?

Modecom MC-MSF15 – solidny sprzęt za małe pieniądze

Jakiś czas temu słyszałem, że do 200 złoty nie ma szans na kupienie dobrych głośników do komputera. Modecom MC-MSF15 udowadniają, że twierdzenie to nie jest prawdą. Jest z nimi tylko jeden problem, ciężko je aktualnie dostać, w większości sklepów towar jest niedostępny lub chwilowo niedostępny – ale warto zapolować. To zestaw stereo+subwoofer (czyli 2.1) o mocy 2x 2,5W + 10W co powinno w zupełności wystarczyć osobom, które nie zamierzają robić w pokoju dyskoteki. Jak na tę cenę subwoofer gra naprawdę przyjemnie, generalnie cały zestaw charakteryzuje się ciepłym i dość selektywnym dźwiękiem. Jak na tę półkę cenową oczywiście.

Fenda R30BT – niedrogie bezprzewodowe głośniki do komputera

Za około 300 złotych powinniście móc już kupić bezprzewodowy zestaw stereo Fenda R30BT – to naprawdę rozsądny stosunek ceny do możliwości i jakości dźwięku. Plusem jest na pewno podłączenie zestawu do komputera przez BT, co eliminuje konieczność ciągnięcia kabli po biurku. Zestaw charakteryzuje się niezłą jakością dźwięku i dobrze wyważonymi basami oraz dobrym wykonaniem.

Microlab FC-330 – bardzo dobra jakość dźwięku za niewielkie pieniądze

Microlab FC-330 to kolejna niedroga, bo kosztująca około 250 złotych propozycja zestawu stereo + subwoofer (2.1). Zestaw prawie identyczny jak Modecom MC-2110, charakteryzująca się dobrą jakością dźwięku również do słuchania muzyki. Nie każdemu przypadnie do gustu aspekt wizualny, ale część osób może zadowolić duży subwoofer typu front-firing, co sprawdza się w pomieszczeniach o kiepskiej akustyce.

Genius SW-HF5.1 5200 – wiele głośników i dźwięk 5.1

Droższy, bo kosztujący około 600-700 złotych zestaw 5.1 – tu też niestety trzeba mocniej poszukać, bo z dostępnością w sklepach bywa różnie. 5x20W + 50W to już niekiepska moc, choć oczywiście ze względu na liczbę głośników, nie każdy znajdzie miejsce na rozstawienie takiego zestawu. Mogłoby się wydawać, że to sprzęt przeznaczony głównie do grania, jednak z uwagi na bardzo dobrą jakość frontowych głośników, sprawdzi się również w muzyce, szczególnie jeśli lubicie obejrzeć czasem koncert. Fajnym bajerem jest możliwość słuchania muzyki z plików MP3 (USB i karty pamięci).

Logitech Z623 – bardzo uniwersalne głośniki do komputera

Sporo mocy, bo aż 200W przy zestawie 2.1 – czyli dwa głośniki plus subwoofer. Urządzenie uznawane za bardzo uniwersalne, które sprawdzi się zarówno podczas grania, słuchania muzyki jak i oglądania filmów. Osoby, które zdecydowały się na zakup tego sprzętu chwalą dobre odwzorowanie zarówno niskich, jak i wysokich tonów – Logitech Z623 kupicie za około 700 złotych.

Edifier R2600 – bez subwoofera, za to z mocnym basem

Jeśli nie chcecie inwestować w zestaw 2.1 i wspierać się subwooferem, ale jednak mocny bas macie głęboko w sercu – dobrym wyborem mogą być kosztujące około 700 złotych głośniki Edifier R2600 o łącznej mocy 122W. Dobrze wykonane, charakteryzujące się szczegółowością detali w odtwarzanym dźwięku i niezłymi basami sprawdzą się na dużych biurkach.

Edifier S730 – futurystyczny sprzęt z dużą mocą

I na koniec trochę „kosmiczna” względem poprzednich konstrukcja o mocy 300W – dwa głośniki i subwoofer. Świetne wykonanie, ciekawy design i duży przewodowy kontroler z wyświetlaczem sprawdzą się nie tylko jako sprzęt do domowego słuchania muzyki z komputera czy grania, ale napędzą muzyką również domową imprezę. To już jednak zabawa dla osób z dużo głębszym portfelem, za zestaw trzeba bowiem zapłacić 1600 złotych.

Głośniki do komputera ze średniej półki cenowej

W zasadzie wszystkie wymienione wyżej głośniki można uznać za średnią półkę cenową – daleko im do typowo studyjnych odsłuchów, ale nie kosztują też tyle, ile bardzo tanie propozycje z marketów. Myślę, że każdy z tych zestawów jest uniwersalny, będzie odpowiadał brzmieniem większości użytkowników (a w razie potrzeby pozwoli na zmianę korektorem), a jednocześnie nie wydacie na nie majątku. Wszystko oczywiście zależy od tego, jakiego sprzętu potrzebujecie i jak będziecie go wykorzystywać. Jeśli kompletujecie małe domowe studio nagraniowe, warto zainteresować się urządzeniami dedykowanymi obróbce dźwięku. Podobnie jeśli pracujecie profesjonalnie przy materiałach wideo i nie po drodze Wam ze słuchawkami.

Dobre głośniki do komputera

Dobre głośniki do komputera to takie, które sprostają Waszym oczekiwaniom i będą się charakteryzować dobrym stosunkiem ceny do możliwości. Jedni w zupełności zadowolą się zestawem stereo, inni uwielbiają dźwięk przestrzenny i w ogóle nie spojrzą na propozycje jedynie z dwoma głośnikami – będą szukać zestawów 5.1 albo 7.1 aby obstawić się głośnikami i szukać trójwymiarowych wrażeń, choćby w grach czy filmach. W sprzęcie audio, podobnie jak w innych kategoriach, z wyższą ceną wiąże się wyższa klasa urządzenia, a co za tym idzie lepsze możliwości, przede wszystkim brzmieniowe. Istotne jest też wykonanie samych kolumn – zupełnie inaczej będą grać głośniki zamknięte w drewnie, a inaczej w plastiku. Inne wrażenia zapewnią kolumny przypominające te do słuchania muzyki, a inaczej zestawy, gdzie za bas odpowiedzialny jest jeden duży głośnik, który najczęściej postawicie pod biurkiem. Dlatego dobre głośniki to takie, które w spełnią pokładane w nich nadzieje i ostatnie, co przyjdzie Wam do głowy kilka miesięcy po zakupie, to wymienić je na inne.

Na te rzeczy warto zwrócić uwagę przed zakupem

Przy sprzęcie audio zawsze podpowiadam, by poza klasycznymi recenzjami, zajrzeć na jakiś serwis bądź forum poświęcone przede wszystkim lub tylko sprzętowi audio. Daj to zupełnie inną perspektywę i pomaga wybrać odpowiedni sprzęt. Na pewno natomiast warto nie dać się zwariować futurystycznym kształtem głośników czy obietnicami producenta związanymi z dodatkowymi funkcjami, oświetleniem czy innymi małoznaczącymi elementami. Głośniki powinny się charakteryzować przede wszystkim dobrą jakością odtwarzanego dźwięku, a wszystkie inne elementy zejść na dalszy plan i stanowić jedynie dodatek, a nie główną cechę sprzętu.

Jestem bardzo ciekawy z jakich głośników komputerowych Wy korzystacie i jakie byście polecili.

