Telefon dla dziecka – w jakim wieku warto kupić?

Nie ma idealnego wieku na pierwszy telefon dla dziecka i tak naprawdę to indywidualna kwestia. To rodzic decyduje czy jego dziecko jest już na tyle dojrzałe, by choć w miarę odpowiedzialnie korzystać z urządzenia, jednocześnie ten sam rodzic najlepiej wie czy telefon jest dziecku potrzebny.

Telefon powinien służyć przede wszystkim do kontaktu z rodzicami, ale posiadanie urządzenia, z którego można zadzwonić lub napisać wynika z konkretnych sytuacji. Jeśli dziecko jest za małe by chodzić gdzieś samo lub samodzielnie wracać ze szkoły, telefon nie jest mu potrzebny. Kiedy jednak pojawia się potrzeba kontaktu – to właśnie on lub zegarek z kartą SIM będzie niezbędnym narzędziem umożliwiającym komunikację.

Specyfikacja techniczna ma znaczenie

Telefon, czy raczej smartfon niezależnie od tego dla jakiego użytkownika jest przeznaczony, musi spełniać podstawowe wymogi – działać płynnie, robić przynajmniej dobre zdjęcia oraz długo działać na jednym ładowaniu. Nie ma najmniejszego sensu kupować dziecku smartfona z topowym procesorem i 12GB pamięci RAM, bo jedyne do czego będzie w stanie taką specyfikację wykorzystać to gry. A chyba żaden rodzic nie chce by smartfon był dla młodego użytkownika jedynie maszynką do zabawy.

Specyfikacja ma jednak znaczenie i warto zwrócić na nią większą uwagę by wybrać urządzenie, które oferuje dobry stosunek ceny do wydajności i możliwości. Na szczęście nawet w niższych półkach cenowych jest sporo urządzeń, które nie kosztują majątku, a oferują podzespoły gwarantujące odpowiednio dobre działanie, niezłe zdjęcia i długi czas pracy na jednym ładowaniu.

Czy opłaca się kupić drogi telefon dla dziecka?

Nie. Nie opłaca się kupić drogiego telefonu dla dziecka z kilku powodów. Po pierwsze dziecko nie ma potrzeby posiadania topowych podzespołów i nowinek ze świata mobilnego, a to właśnie w drogich telefonach takich „bajerów” jest najwięcej.

Po drugie dziecko musi nauczyć się dbać o telefon i zdecydowanie lepiej żeby robiło to na tańszym urządzeniu. Szczególnie, że telefony z niższych półek cenowych są często fizycznie bardziej odporne niż flagowe modele. Choćby ze względu na plastikowe „plecki”, które podczas upadku nie tylko się nie zbiją, ale elastyczne tworzywo przejmie część siły uderzenia i może pomóc ocalić ekran.

Smartfon dla dziecka to ryzyko uzależnienia od sieci i gier?

Trzeba pamiętać, że od wielu lat telefon nie już tylko telefonem. Smartfony oferują dostęp do internetu, gier i aplikacji – warto o tym wiedzieć decydując się na pierwszy telefon dla dziecka. Większość młodych użytkowników nie zna umiaru i bardzo łatwo jest im zatracić się nie w kontakcie ze znajomymi – ale serwisie YouTube i grach. W przypadku platformy z filmami od Google niezależnie od wieku dziecka, warto przynajmniej raz na jakiś czas sprawdzać jakie materiały pociecha ogląda. Do tego dużo rozmawiać – wyjaśnić, że nie wszystko, co znajduje się w serwisie powinno tam trafić i nie każdy materiał jest odpowiedni. Niestety wielu twórców na platformie doskonale wie co młodszy odbiorca chce oglądać i celowo serwuje rozrywkę, której z wiadomych przyczyn nie zobaczymy w telewizji. Dziecku jest wtedy bardzo łatwo uwierzyć w to, co mówi youtuber, który potrafi szybko stać się idolem. Niestety tych „idoli” nikt nie weryfikuje i głupoty, które są przez YouTube przekazywane młodemu odbiorcy mogą wywołać bardzo złe efekty.

Te cechy powinien spełniać dobry telefon dla dziecka

Raczej nie szedłbym we wzmocnione smartfony – to kategoria sprzętu przeznaczona dla osób pracujących w ekstremalnych warunkach. Jednocześnie są to urządzenia duże i ciężkie, czyli niezbyt odpowiednie dla młodszego użytkownika.

Smartfon dla dziecka powinien mieć natomiast odpowiednio dobry zasięg sieci GSM – mówi się, że w dzisiejszych czasach jest to już normą, ale testowałem w tym roku kilka smartfonów, które oferowały mniej kresek zasięgu niż pozostałe. Istotny jest też czas pracy na jednym ładowaniu. Dziecko nie pracuje przy komputerze, nie ma na biurku ładowarki indukcyjnej – telefon przydaje mu się przede wszystkim „w terenie”, gdzie nie ma dostępu do gniazdka, a chyba lepiej żeby nie musiał dociążać plecaka powerbankiem, prawda?

Mam bardzo sceptyczne nastawienie do aparatów fotograficznych w telefonach dla dzieci, wielokrotnie czytaliśmy i słyszeliśmy bowiem o zdjęciach i filmach, które nigdy nie powinny być zrobione. Ale kupując telefon zwróciłbym jednak uwagę, by aparat był odpowiednio dobry – wyobraźcie sobie, że dziecko jest na wycieczce i wysyła Wam zdjęcia, które wyglądają jakby zrobiło je żelazko. Szkoda tracić możliwość zarejestrowania fajnych wspomnień tylko dlatego, że telefon nie miał odpowiednio dobrego aparatu.

Mam nadzieję, że kilka powyższych rad – a dodam, że jestem rodzicem – chociaż trochę pomoże w wyborze smartfona. Powinny pomóc też poniższe rekomendacje – myślę, że 700 złotych to bardzo rozsądna kwota jeśli chodzi o smartfon dla dziecka, a poniższe modele raczej na pewno spełnią oczekiwania.

Redmi 8

Redmi 8 to smartfon wyceniony na 699 złotych i jeden z najlepszych smartfonów do 700 złotych. Niezły wygląd, ciekawe kolory obudowy i bardzo duża bateria o pojemności 5000 mAh, która przy niezbyt łakomych na energię podzespołach zapewni bez problemu 2 pełne dni pracy. Ekran ma przekątną 6,2 cala i oferuje rozdzielczość 720 na 1520 pikseli. W środku procesor Snapdragon 439 i 4GB pamięci RAM, które pozwalają na relatywnie płynną pracę.

Redmi Note 8T

Xiaomi jest jednym z liderów niższych półek cenowych, więc nie powinno nikogo dziwić, że w zestawieniu pojawia się więcej niż jedno urządzenie firmy. Za 699 złotych można już kupić Redmi Note 8T z 4GB pamięci RAM i 128GB pamięci na dane. W środku całkiem mocny jak na tę półkę cenową procesor Snapdragon 665, bateria o pojemności 4000 mAh i nienajgorsze aparaty, które potrafią czasem zrobić zaskakująco dobre zdjęcia. Nie wiem czy to w tej chwili aby nie najlepszy smartfona w cenie do 700 złotych.

Huawei P40 Lite

Byłby to bez wątpienia najmocniejszy i najlepszy wybór pośród smartfonów do 700 złotych, gdyby nie jeden znaczący mankament. Huawei P40 Lite nie ma dostępu do usług Google, co dla wielu osób może być problemem, z którym sami sobie nie poradzą. Ale poza tym to naprawdę udane urządzenie, które w wersji z 4GB pamięci RAM kupicie za 599 złotych. W środku całkiem wydajny procesor Kirin 810, wspomniane 4GB pamięci RAM, trzy niezłe aparaty robiące bardzo dobre (jak na tę cenę) zdjęcia, niezły wygląd i duży ekran 6,4 cala.