I na koniec najmocniejsza, ale i najdroższa maszyna, Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Napędzana Snapdragonem 780 G i układem Adreno 642 w słabszej wersji za 1899 złotych 6GB RAM, choć za 1999 złotych kupicie również wariant z 8 GB RAMu. Do tego 128 GB pamięci na dane UFS 2.2. Z tyłu trzy aparaty, główny 64 Mpix, szeroki 8 Mpix i 5 Mpix do makro. Ekran to mierzący 6,55 cala AMOLED z rozdzielczością 1080 na 2400 pikseli i odświeżaniem 90 Hz, dodatkowo chroniony Gorilla Glass 6. Bateria ma 4250 mAh i naładujemy ją maksymalną mocą 33 Watów. Ten najdroższy w zestawieniu model to przede wszystkim największa moc ze względu na najbardziej wydajny procesor, co też czyni Mi 11 Lite 5G smartfonem najbardziej przyszłościowym z całego zestawienia.

W dzień kiedy nagrywam ten materiał swoją premierę ma również Poco M3 Pro 5G i choć nie znam jeszcze dokładnej ceny, to prawdopodobnie idealnie wpasuje się w to zestawienie i będzie kosztował tysiąc złotych. W środku MediaTek Dimensity 700 z 4 GB RAM i pamięcią UFS 2.2, do tego 6,5 calowy ekran IPS Full HD+ i odświeżaniu 90Hz. To taki Redmi Note 10 5G w innej obudowie.