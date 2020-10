Jeśli nie iPhone 12 Mini to co? Podpowiadamy, jaki mały smartfon wybrać

iPhone 12 w kompaktowej obudowie, czyli iPhone 12 Mini

Wszelkie szczegóły dotyczące nowego członka rodziny Apple, iPhona 12 Mini opracował dla Was wczoraj Kamil. W skrócie – Apple wcisnęło podzespoły z bazowego iPhona 12 do mniejszej obudowy, zmniejszyło ekran do 5,4 cala i wyceniło sprzęt dokładnie tak, jak rok temu iPhone 11 – czyli od 3599 złotych. To mądry i przemyślany ruch – masa osób szuka mniejszych smartfonów, ale nie chce iść na ustępstwa tak, jak trzeba to było zrobić z nieco archaicznym iPhonem SE 2020. Obstawiam, że to nie iPhone 12, ale właśnie iPhone 12 Mini będzie niedługo najpopularniejszym i najlepiej sprzedającym się smartfonem na świecie.

Niestety – jeśli szukacie małego telefonu, nie macie zbyt dużego pola manewru, bowiem na rynku prawie nie ma aż tak małych urządzeń. Oczywiście niedługo się to zmieni, ale póki co zostaje to, co jest możliwe do kupienia. Zanim jednak przedstawię Wam małe smartfony, które dla Was wybrałem – musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz. iPhone 12 Mini ma topowy procesor i świetne bazowe aparaty Apple, do tego niezły ekran OLED oraz obsługuje 5G. Nie ma w tej chwili na rynku małego telefonu, który mógłby z nim konkurować.

iPhone SE 2020