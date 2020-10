Jakdojadę rośnie w siłę. W aplikacji kupicie jeszcze więcej biletów!

Jakdojade to już nie tylko narzędzie ułatwiające znalezienie trasy z punktu A do punktu B z wykorzystaniem komunikacji miejskiej. Kilka miesięcy temu w aplikacji mobilnej pojawiła się możliwość wygodniejszego zaplanowania podróży z uwzględnieniem natężenia ruchu na konkretnym przystanku. To przydaję się w czasach panującej epidemii i umożliwia np. ominięcie dużych skupisk ludzi. Jakdojade pozwala też na zakup biletów, bezpośrednio w aplikacji, bez korzystania z zewnętrznych dostawców i konieczności instalowania innych aplikacji na iOS lub Androida. Do tej pory z możliwości kupienia biletu na telefonie mogli korzystać mieszkańcy Warszawy, Metropolii GZM, Trójmiasta, Krakowa, Leszna, Lublina, Łodzi i okolic, czy Poznania. Wraz z najnowszą aktualizacją Jakdojade i dzięki nawiązanej współpracy z PKP SKM w Trójmieście, mieszkańcy i odwiedzający Pomorze będą mogli kupić bilety na przejazd lokalną szybką koleją miejską.

Pomorscy użytkownicy Jakdojade będą bardzo zadowoleni ze zmian. Nie tylko włączamy bilety Szybkiej Kolei Miejskiej do swojej sieci, ale także wprowadzamy dla tej usługi, dwie nowe funkcjonalności: zakup biletu okresowego oraz zakup biletu z wyprzedzeniem.

– mówi Bartosz Burek, prezes Jakdojade.

Kupowanie biletów na przejazd PKP SKM w Trójmieście nie różni się niczym od kupowania cyfrowych biletów na przejazd autobusem, metrem, czy tramwajem. Wystarczy wybrać konkretny bilet z Taryfy Pomorskiej w zakładce Bilety. Aplikacja pozwala na zakup biletu okresowego, jednorazowego, z wyprzedzeniem, dla osób towarzyszących, na psa oraz bagaż. W najbliższym czasie planowane jest udostępnienie użytkownikom Jakdojade opłacenie biletu za przewóz roweru.

Jakdojade w nowej wersji z biletami na przejazd SKM w Trójmieście

Płatności za bilety w Jakdojade realizowane są m.in przy pomocy BLIK-a, kartą płatniczą, Google Pay, Apple Pay lub środkami przechowywanymi w specjalnym portfelu w aplikacji doładowywanym wspomnianymi wcześniej metodami. Wirtualny bilet zapisywany jest w postaci kodu QR, który, w razie potrzeby, można w łatwy sposób okazać do kontroli.

Spółka PKP SKM w Trójmieście od kilku lat intensywnie promuje i rozwija mobilne, elektroniczne kanały sprzedaży biletów. Współpraca z jednym z najpopularniejszych operatorów na tym rynku to naturalna konsekwencja tej strategii. Jesteśmy przekonani, że pasażerowie, kupując bilety na przejazdy naszymi pociągami, chętnie będą korzystać z Jakdojade, tym bardziej, że będą mogli kupić przez aplikację także bilety miesięczne.

– podkreśla Tomasz Złotoś, rzecznik PKP SKM w Trójmieście.