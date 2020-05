Tłok w autobusie? Jakdojade podpowie kiedy do niego nie wsiadać

W zeszłym roku Google wdrożyło w Polsce system informujący pasażerów komunikacji miejskiej o zatłoczeniu konkretnych linii autobusowych, tramwajowych, czy metra. Pomaga on w zaoszczędzeniu nerwów i kłopotów związanych ze ściskiem w godzinach szczytu. Dziś dowiadujemy się, które polskie miasta doczekają się jego wdrożenia. Usługa dostępna jest m.in. w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, czy Krakowie. Teraz, z podobnych rozwiązań, skorzystać będą mogli użytkownicy popularnej aplikacji Jakdojade.

Zobacz też: 1/3 nowych autobusów z napędem CNG (Q1 2020). Transport miejski bardziej eko

Jakdojade stale się rozwija. Aplikacja z każdą kolejną aktualizacja dostaje ciekawe rozwiązania — przygotowywanych dla użytkowników darmowej wersji, jak i tych, którzy zdecydowali się na opcję Premium. To już nie tylko mapka połączeń i wyszukiwarka tras. To także możliwość śledzenia położenia autobusów i tramwajów (w wybranych miastach), czy wygodne kupowanie biletów na przejazd komunikacją miejską. Teraz, do Jakdojade trafia kolejna funkcja, z której skorzystają mieszkańcy polskich miast borykających się z problemem zatłoczonych autobusów i tramwajów.

Tłok w autobusie i tramwaju? Jakdojade podpowie kiedy natężenie ruchu jest mniejsze i pomoże go uniknąć

Jakdojade wprowadza możliwość sprawdzenia natężenie ruchu w czasie rzeczywistym, jak i prognozę na podstawie danych historycznych. Użytkownicy w prosty i przejrzysty sposób mogą sprawdzić, jak wygląda ruch na przystankach w poszczególnych porach dnia. Funkcjonalność jest bezpłatna i dostępna we wszystkich miastach, w których działa aplikacja — niestety nie podano skąd pochodzą te informacje. Jak podają twórcy Jakdojade, po wyszukaniu trasy użytkownicy są informowani o natężeniu ruchu w podziale godzinowym na przystanku początkowym, co umożliwia zaplanowanie podróży w taki sposób, aby uniknąć tłoku.

Jakdojade od wielu lat pomaga użytkownikom dotrzeć do celu. Obecna sytuacja spowodowała konieczność unikania tłoków i zachowania dystansu społecznego, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom naszych użytkowników, stworzyliśmy funkcję, która pomoże im zaplanować czas podróży w oparciu o natężenie ruchu na przystankach

— mówi Bartosz Burek, CEO City-nav, właściciela aplikacji Jakdojade.

Aktualizacja aplikacji Jakdojade wprowadzająca sprawdzanie natężenia ruchu na przystankach jest już dostępna w App Store i Google Play.