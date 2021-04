Jak złożyć wniosek o wydanie e-dowodu wraz ze zdjęciem bez wychodzenia z domu

Nowe e-dowody w liczbach

Od 4 marca 2019 roku wydawane są już tylko nowe e-dowody. Od tego czasu do 20 kwietnia 2021 roku nowe e-dowody otrzymało już 5 004 410 rodaków. Z tego prawie 650 tysięcy osób uzyskało go na podstawie wniosku złożonego przez internet. To sporo, zważywszy na to, że usługa ta zyskiwała na popularności z roku na rok. w 2019 r. – 160 486 takich wniosków złożono online, w 2020 r. – 335 775, a od początku tego roku już 150 110.

Myślę, że ta liczba powinna się podwoić, jak nie potroić do sierpnia, przypuszczam, że nie wszyscy będą chcieli zostawiać w urzędzie swoje odciski palców. Nadmienię przy tym, że jeszcze w tym roku z uwagi na upłynięcie terminu ważności dowodu będzie go musiało wymienić aż 1 546 000 osób.

Wniosek o wydanie e-dowodu wraz ze zdjęciem

Co będziemy potrzebowali do złożenia takiego wniosku? Przede wszystkim będzie to Profil Zaufany, potrzebny do zalogowania się na stronie składania wniosku pod tym adresem: gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty.

W pierwszym kroku podajemy powód wniosku, jeśli ważność starego dowodu jeszcze Wam nie upłynęła, można wybrać z listy rozwijanej wymianę dowodu bez warstwy elektronicznej.

Jak wykonać zdjęcie do wniosku o nowy e-dowód?

Drugi krok wymaga już więcej zachodu, musimy załączyć odpowiednio wykonane zdjęcie z zadanymi parametrami, które widzicie po prawej stronie. Szczegółowy opis wymagań przedstawia się następująco:

Ciężko teraz umawiać się do fotografa na sesje zdjęciowe, na szczęście możemy skorzystać w tym celu z darmowego rozwiązania, na które niedawno trafiłem w postaci serwisu PhotoAiD. Twórcy tego serwisu przedłużyli z uwagi na pandemię promocję, w której do końca czerwca możemy zrobić sobie takie zdjęcie zupełnie za darmo.

Aktualnie, kiedy ograniczenia dotyczą wychodzenia z domu, nie warto ryzykować zdrowiem i narażać się na zarażenie w nieznanym środowisku. Dzięki naszemu kreatorowi wykonają Państwo niezbędne zdjęcie biometryczne spełniające wymagania urzędowe, bez potrzeby opuszczania domu i wędrowania do urzędu czy fotografa. Generator dostępny na naszej stronie lub w aplikacji jest bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy wykonać zdjęcie telefonem przy pomocy dostępnego bezpłatnego kreatora zdjęć do dowodu. Jest on dostępny online i będzie bezpłatny do 30 czerwca 2021 roku.

Najlepiej i najłatwiej wykonać takie zdjęcie smartfonem przy pomocy ich aplikacji mobilnej dostępnej na Androida i iOS.