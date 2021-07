Jak założyć sklep internetowy i ile to kosztuje?

Sklep internetowy może być podstawowym źródłem dochodu, ale również tylko tym dodatkowym. Najważniejsze jest, aby stronę sklepu jednak dobrze zaplanować. Jak założyć sklep internetowy, na co zwrócić uwagę i ile to faktycznie kosztuje? Na wszystkie pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Spis treści

Pomysł na sklep internetowy

Gdzie założyć sklep internetowy?

– darmowe platformy sprzedażowe

– sklep dedykowany

– sklep w formie abonamentu

Wybór i koszt hostingu

Koszt szaty graficznej

Promocja i marketing w Twoim sklepie

Założenie sklepu internetowego, a działalność gospodarcza

Sklep internetowy to jedna z możliwości założenia własnego biznesu. Aby jednak założyć swój sklep trzeba mieć na niego pomysł. Jeżeli nie masz własnych produktów i dopiero myślisz nad swoim biznesem online, to dobrym rozwiązaniem jest dokładna analiza rynku na początku. Sprawdź, co internauci kupują, co cieszy się większym zainteresowaniem, co sprzedaje się najlepiej oraz na czym można zarobić. Według badań Gemius z ubiegłego roku największą popularnością cieszy się rynek odzieżowy, elektroniczny, obuwniczy oraz kosmetyczny. Jednak ogromna popularność, to również duża konkurencja. Dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się na sprzedaż niszowych produktów. Zastanów się, jaki problem mogą mieć Twoi klienci i znajdź na ten problem rozwiązanie. Niszowy produkt może nie sprzedawać się w dużych ilościach, ale zysk z jednego produktu może być zdecydowanie większy.

Wiesz już, co chcesz sprzedawać. Teraz musisz zadbać o miejsce, w którym pokażesz swoje produkty i będziesz je promował. I tutaj zaczynają się pierwsze wydatki związane z zakładaniem sklepu internetowego. Powinieneś mieć platformę, na której będzie opierał się cały Twój biznes. System, w którym zaprezentujesz swoje towary i dasz możliwość szybkiego zamówienia produktów. Koszt jest uzależniony od tego, jaki rodzaj platformy wybierzesz. I tutaj masz do wyboru aż trzy opcje.

Opcja 1 – Platformy Open Source

Platforma open source, to nic innego jak darmowy system sklepowy, np. sklep WooCommerce lub sklep na PrestaShop. Darmowe oprogramowania są całkiem łatwe w obsłudze, a przy pomocy ekspertów można tak je odpowiednio zmodyfikować, aby były dopasowane konkretnie pod Twój model biznesowy. Podstawowa wersja takiej platformy jest oczywiście bezpłatna, podobnie jak liczne wtyczki. Jednak chcąc profesjonalnie rozbudować swój sklep, raczej nie ominą Cię wydatki związane z wtyczkami premium (np. do płatności, integracji z Allegro lub sklepem Facebooka). Koszt wtyczek jest bardzo zróżnicowany i mieści się w przedziale od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych.

Opcja 2 – Sklep dedykowany

Można powiedzieć, że sklep dedykowany to sklep szyty na miarę. Tworzą go dla Ciebie eksperci, więc masz wpływ na każdy detal i funkcję na stronie. Sklep dedykowany jest precyzyjnie dopasowany do Twojej działalności i zaawansowany technologicznie. Jest to dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie szukają kompromisu i chcą mieć sklep zgodny ze swoją wizją. Warto jednak wspomnieć, że z takiego rozwiązania korzystają najczęściej duże marki o dużych zasięgach lub wielkiej społeczności. Koszt personalizowanego sklepu może sięgać od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeżeli prowadzisz mały biznes, to lepiej wybrać opcję sklepu na abonamencie (SaaS) lub skorzystać z darmowej platformy. No chyba, że masz już rozpoznawalny produkt lub społeczność, to wtedy sklep dedykowany może być lepszą opcją.

Opcja 3 – Sklep w formie abonamentu (SaaS)

To bardzo wygodne rozwiązanie, gdzie zakładasz sklep internetowy na gotowej już platformie, która dostępna jest w chmurze. Najczęściej masz wybór opłacania abonamentu miesięcznego lub rocznego. To rozwiązanie bardzo dobre nie tylko dla początkujących, ale również dla tych, którzy już od wielu lat sprzedają w Internecie. Jeżeli zależy Ci na komfortowej i intuicyjnej obsłudze platformy i chcesz mieć szybki dostęp do funkcjonalności sklepu oraz statystyk, to SaaS będzie dobrym wyborem. Koszt abonamentu zaczyna się już od kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Zdarza się, że rok korzystania z takiej platformy może wynieść nawet mniej niż 1000 zł. Sklep w formie abonamentu posiada również darmowe i płatne wtyczki, pozwala na integracje z najpopularniejszymi serwisami, bramkami płatności (PayU, BlueMedia) a nawet dostawcami (InPost, UPC i inne firmy kurierskie).

Koszt domeny i hostingu

Masz już produkty w magazynie i masz platformę sklepową, do której dodałeś wszystkie swoje towary. Ale to jeszcze nie wszystko. Aby sklep działał i był dostępny dla Twoich klientów, to musisz umieścić go na serwerze i wykupić domenę. Jeżeli wybrałeś platformę abonamentową, to Twoim wydatkiem będzie tylko domena internetowa, ponieważ sklepy w modelu SaaS są najczęściej umieszczone na serwerze dostawcy usługi i dostępne w cenie opłacanego abonamentu. Wybierając darmową platformę będziesz musiał zainwestować w serwer. Przy wyborze hostingu zwróć uwagę na dostępność baz danych, transfer danych i powierzchnię dysku. Dla mniejszych sklepów, które nie generują jeszcze dużego ruchu na stronie, cena dla hostingu zaczyna się od 100-300 na pierwszy rok.

Jeżeli chodzi o adres Twojej strony, to wybór domen jest przeogromny. Najbardziej popularnymi domenami są te, z końcówkami .pl .eu .com. Jeżeli kupujesz domeny pierwszy raz, to większość dostawców oferuje promocyjne ceny. Mimo wszystko, łączny roczny wydatek na ich utrzymanie nie przekroczy 150 zł rocznie.

Certyfikat SSL – coś więcej, niż bezpieczeństwo

Certyfikat SSL dzisiaj powinien być zainstalowany na każdej stronie internetowej. W przypadku sklepów to wręcz obowiązek. Zielona kłódka w pasku adresu to przede wszystkim bezpieczeństwo danych Twoich użytkowników. Kupujący poczują się bezpieczniej i z większym zaufaniem dokonają zakupów na stronie sklepu. Zainstalowany certyfikat, to również dodatkowy punkt dla pozycji Twojej strony w wyszukiwarce (np. w Google). Algorytmy już nie promują stron, które mogą być potencjalnie niebezpieczne. To drugi powód, dlaczego nie możesz zapominać o instalacji takiego certyfikatu. Średnia roczna cena SSL to ok. 100 zł.

Promocja i marketing w Twoim sklepie

Jeżeli zależy Ci na docieraniu do konkretnych klientów lub klientów w ogóle, to nie możesz zapominać o reklamie swojego sklepu. Zdecydowana większość sklepów nie będzie sprzedawała i generowała dużego ruchu w pierwszym dniu uruchomienia. Warto już na samym poczatku zainwestować w SEO i zoptymalizować swoją stronę pod wyszukiwarki. Jest to działanie długie w realizacji, ale przynoszące mocną pozycję w wyszukiwarce. Oczywiście możesz wykorzystać również płatne opcje reklamy – Google Ads lub Facebook Ads. Możliwości promowania swojego biznesu masz naprawdę dużo – własny blog, kanał na YouTube, Facebook, Instagram, webinaria, mailingi. Wszędzie możesz docierać organicznie (za darmo) lub płacąc za reklamę. Dobrze zrobiona kampania reklamowa może wygenerować większy ruch i sprzedaż już nawet w pierwszych tygodniach działania. Reklama to inwestycja i zawsze się opłaca. Jeżeli nie wiesz, ile powinieneś przeznaczyć środków na reklamę i jak ją targetować, to warto skorzystać z pomocy specjalistów.

Założenie sklepu internetowego, a działalność gospodarcza

Prowadząc sprzedaż internetową musisz mieć własną działalność gospodarczą. Wyjątkiem może być sytuacja, w której miesięczne przychody ze sklepu nie przekraczają 50% wynagrodzenia minimalnego. Prowadzić sklep internetowy można w każdym rodzaju działalności. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej zajmuje dosłownie jeden dzień i jest darmowe. Jako właściciel swojej firmy musisz opłacać oczywiście składki ZUS i inne koszty prowadzenia działalności. Możesz rozliczać się samemu z Urzędem Skarbowym lub zlecić wszystko swojej księgowej, której koszt wynosi minimum 100-150 zł miesięcznie.