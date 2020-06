Gmail i Outlook to najpopularniejsze i najlepsze miejsca w sieci do założenia konta e-mail i korzystania z niego w przeglądarce na komputerze czy w aplikacjach mobilnych na Androida i iOS. Próżno dziś szukać innych, lepszych platform do założenia dla siebie nowego adresu e-mail.

Jednak wszystkie proste adresy w domenie gmail.com czy outlook.com są już dawno zajęte, więc co zrobić, by ten nowy adres wyglądał jakoś sensownie, bez konieczności dokładania do niego dziwnych ciągów liczb czy znaków? Okazuje się, że zarówno na Gmailu, jak i Outlooku da się jeszcze to zrobić.

O loginach w postaci samego imienia można już spokojnie zapomnieć, nawet nie ma co próbować. Jeszcze przy mało popularnych i unikalnych nazwiskach mamy szansę znaleźć wolne sloty na loginy typu grzegorz.ulan, ulan.grzegorz, g.ulan czy ulan.g, kiedy jednak te są zajęte, pozostaje się posiłkować innymi słowami.

Proste adresy email na Gmail i Outlook

Moje propozycje w takim przypadku są następujące. Polecam przede wszystkim zacząć od loginu w postaci poczta.grzegorz lub grzegorz.poczta. Na Gmailu jest już zajęte akurat to imię, ale z innymi możecie mieć jeszcze farta i mogą być wolne. Zwłaszcza na młodszym Outlooku, na przykład adres poczta.grzegorz@outlook.com jest wolny, nie założyłem tego konta, więc śmiało.

Z kolei na Gmailu wolna jest inna kombinacja loginu – skrzynka.grzegorz, też jej nie założyłem.

Można jeszcze próbować zamiennie miejscami takie formy jak email.grzegorz, mail.grzegorz, post.grzegorz, epost.grzegorz, ipost.grzegorz, box.grzegorz, mailbox.grzegorz czy adres.grzegorz. Jak takie kombinacje są zajęte, warto jeszcze sprawdzić takie same, tylko zamiast imienia wstawić swoje nazwisko.

Alternatywne rozwiązanie na prosty adres email na Gmail i Outlook

Jeśli żadna z tych propozycji nie zadziała, pozostaje jeszcze jedno rozwiązanie (cały czas mówimy o darmowych opcjach) – założenie prostego adresu e-mail na jednym z polskich portali i dodanie go w ustawieniach Gmaila albo Outlooka. Najmłodszą domeną na adres e-mail wśród polskich portali jest poczta INT.pl, dodatkowo nie serwują reklam, więc odejdzie Wam konieczność czyszczenia z nich skrzynki pocztowej. Jeśli chodzi o same imiona tu też może być już problem, ale kombinacja imienia i nazwiska czy propozycje, które wymieniłem wyżej jak najbardziej będą do osiągnięcia.

Aby dodać taki adres e-mail do Outlooka, skopiujcie sobie powyższe adresy serwerów z ustawień na koncie INT.pl i wklejcie w ustawieniach Outlooka: Ustawienia – Poczta – Synchronizacja poczty e-mail – Inne konta e-mail. Pamiętajcie o zaznaczeniu później opcji: Ręcznie konfiguruj ustawienia konta, aby móc później wysyłać z tego adresu pocztę.

Jeśli chodzi o Gmaila wchodzimy w ustawienia poczty, zakładka Konta i importowanie i wybieramy w części Sprawdź pocztę na innych kontach – Dodaj konto pocztowe, tutaj wystarczy podać adres email, a wszystkie ustawienia zostaną pobrane z INT.pl, w kolejnych oknach wprowadzamy tylko nasze hasło i zaznaczamy opcję wysyłania z tego adresu poczty e-mail.