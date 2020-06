Służą do tego zdefiniowane już skróty w menu Google pod polem wyszukiwania, jak i konkretne operatory, które możemy sami w nim wpisać. Są to między innymi site: domena – pozwalający na wyszukiwanie frazy na konkretnej stronie, allintitle: fraza 1 fraza 2 – zwracający wyniki zawierające w tytule zadane frazy czy allinurl: fraza 1 fraza 2 z podobną funkcją tylko odnoszącą się do linków. Są też precyzyjniejsze operatory, jak intitle: fraza 1 fraza 2 czy inurl: fraza 1 fraza 2, ograniczające wyniki wyszukiwania do pierwszej frazy odpowiednio w tytule i linku oraz frazy drugiej znajdującej się w dowolnym miejscu – w tytule, linku czy na stronie.

Problemem jednak jest to, że za każdym razem musimy te operatory znać i pamiętać czy wybierać z menu Google. Na szczęście są programiści, którym to ciąży i tworzą rozwiązania, które ułatwiają zaawansowane wyszukiwanie w tej najpopularniejszej wyszukiwarce w sieci.

Należą do nich twórcy rozszerzenia do Google Chrome – Googlescope. To małe proste narzędzie pozwala na zdefiniowanie wszystkich potrzebnych operatorów, pamięta je i dodatkowo wyświetla je w graficznej formie, dzięki temu możemy podejrzeć szybko z jakich ustawień aktualnie korzystamy przy wyszukiwaniu.