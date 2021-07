Jak ważne jest szkło chroniące obiektyw w smartfonie?

Zbity ekran, zbite plecki, czy zbite szkło aparatu?

Niezależnie od tego, co z tych trzech „awarii” wybierzemy, mamy problem. Ekran w dobrym przypadku to tylko kosmetyczna wada, w gorszym uszkodzony dotyk, co skutkuje problemami z obsługą smartfona. Plecki to głównie kosmetyka, choć jeśli szkło zacznie odpadać, może być niebezpieczne dla dłoni. Kiedy pęknie lub zbije się szkiełko chroniące aparat, tracimy na dobrą sprawę jedną z głównych funkcji smartfona, jaką bez wątpienia jest robienie zdjęć. Ba, nawet drobne ryski potrafią wpływać na fotki, więc warto dbać również o ten element. A to nie jest dziś wcale takie łatwe ze względu na duże, wystające wyspy, który pierwsze złapią powierzchnię, na której położymy smartfona. Dlatego też producenci starają się zapewnić im jak największą trwałość – Apple przy okazji iPhonów 11 nawet nieco przesadziło, bo szkiełko obiektywów wydaje się być mocniejsze od szkła na ekranie. Skąd ten wniosek? Znam dwie osoby, które włożyły na chwilę dwa takie telefony do kieszeni i aparat porysował ekran telefonu.

Nowe szkło ochronne na aparat od Corninga poprawi jakość zdjęć

Firma Corning znana jest z produkcji szkieł ochronnych z serii Gorilla Glass. Wypuszcza właśnie nową serię szkieł ochronnych dla aparatów (DX oraz DX+), które najpierw trafią do smartfonów Samsunga. Oprócz dodatkowej ochrony, mają one ulepszyć zdjęcia. Jak to możliwe?