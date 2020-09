Na start dodatek wykrył u mnie 17 takich subskrypcji i od razu wyciszył dwie z nich, które przyszły z rana. Dodatkowo w darmowej wersji mogę zdefiniować do 10 domen lub adresów e-mail i dodać do tej listy wyciszenia, które akurat nie zawierają opcji anulowania subskrypcji.

To powinno w znacznym stopniu rozwiązać problem newsletterów i niezbyt ważnych wiadomości w mojej skrzynce, które lądują w jednym miejscu i w jednej określonej porze mogę się z nimi zapoznać. Tu już mniej istotne będzie czy to jest chciana czy niechciana korespondencja, ważne, że nie rozprasza w ciągu dnia, a do głównej skrzynki trafiają tylko ważne wiadomości.

To wszystko w darmowej wersji, wersja premium pozwala na zdefiniowanie dwóch godzin dziennie, kiedy te wiadomości są dostarczane oraz dodanie do listy nieograniczonej liczby domen i wiadomości. Kosztuje ona 12 dolarów rocznie w promocji, która trwa do jutra. Myślę jednak, że dla wielu z Was wersja darmowa będzie wystarczająca, warto przynajmniej to sprawdzić, czy spełni Wasze oczekiwania. Więcej o dodatku znajdziecie na stronie Silent Inbox, a sam dodatek do pobrania jest z G Suite Marketplace.