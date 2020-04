Ostatni trudny dla nas wszystkich czas, uświadomił wielu osobom, jak ważny jest również w domu dostęp do sprawnego i szybkiego łącza internetowego. Kiedy korzystamy z internetu po powrocie z pracy nie zwracamy na to zbytnio uwagi i zadowalamy się tym co mamy. Teraz, kiedy nasze łącze jest zajęte od samego rana np. przez dzieci do nauki zdalnej, w formie wideokonferencji i sami wykonujemy pracę zdalną z podobnym obciążeniem łącza, jego szybkość i sprawność nabiera większego znaczenia.